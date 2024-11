Homem que esfaqueou ex-companheira e namorado é condenado após 27 anos foragido Criminoso foi condenado nesta semana por dupla tentativa de homicídio após cometer o crime em 1997 no Recanto das Emas Brasília|Do R7, em Brasília 18/10/2024 - 13h07 (Atualizado em 18/10/2024 - 15h16 ) twitter

Homem estava foragido no Pará TJDFT/Divulgação - arquivo

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Recanto das Emas condenou um homem por dupla tentativa de homicídio contra a ex-companheira e o namorado dela, depois dele ficar 27 anos foragido. O caso aconteceu em 1997, mas o réu conseguiu fugir e só foi preso recentemente no Pará. O Tribunal do Júri acolheu a qualificadora de motivo torpe, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal na época, pois o réu atacou a vítima por ela não querer reatar o namoro.

A Justiça também considerou a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, que foram atacadas de madrugada, enquanto dormiam, em uma ação surpresa do suspeito.

A Justiça explica que a qualificadora feminicídio não pôde ser aplicada, pois não havia essa previsão legal em 1997, quando o crime foi cometido. Para o promotor de Justiça Rafael Leandro o julgamento revela alguns pontos importantes.

“É um caso que apresenta o histórico de crimes violentos em relação às mulheres. Naquela época, não existia a figura do feminicídio ou a Lei Maria da Penha. Por isso, o réu foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado”, observa.

Entenda o caso

O crime aconteceu em 5 de abril de 1997, por volta das 5h, na quadra 108 do Recanto das Emas. O homem não aceitava o fim do relacionamento ocorrido cerca de seis meses antes e estava com ciúmes do novo envolvimento da ex-companheira. O criminoso invadiu a residência da vítima empunhando uma faca de açougueiro e desferiu múltiplas facadas enquanto o casal dormia.

A mulher recebeu cerca de dez facadas, resultando em lesões graves e risco de morte. O homem foi esfaqueado no pescoço, também sofrendo ferimentos severos. As vítimas sobreviveram devido ao rápido atendimento médico, e o agressor permaneceu foragido no Pará, antes de ser capturado.