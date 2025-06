Hugo Motta oficializa afastamento de Zambelli por 127 dias e convoca suplente Na quarta-feira (4), o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva da deputada após pedido da PGR Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 05/06/2025 - 19h22 (Atualizado em 05/06/2025 - 20h17 ) twitter

Hugo Motta oficializa afastamento de Zambelli na Câmara por 127 dias e convoca suplente

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), autorizou a licença não remunerada da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por 127 dias. Assume a vaga o deputado Coronel Tadeu (PL-SP). Segundo o documento, são sete dias de licença médica e 120 de afastamento parlamentar.

Conforme a equipe da deputada, a licença será sem remuneração e por “interesse particular”.

O pedido acontece dias depois de Zambelli anunciar que saiu do Brasil após ser condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão, perda do mandato e pagamento de multa de R$ 2 milhões.

Na quarta-feira (4), o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva da deputada após pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República).

‌



Ele também determinou a inclusão do nome dela na lista vermelha da Interpol. A deputada, conforme apurou o R7, estaria no interior da Itália.

Ela alegou que viajou por motivos de saúde e para lutar contra o “fim da liberdade de expressão” no Brasil.

‌



O ministro determinou ainda que o salário dela, enquanto deputada, as verbas do gabinete e as redes sociais dela e de seu filho, João Zambelli, também fossem bloqueados.

Em sua decisão de prisão, Moraes alegou que a saída da deputada do Brasil colocaria em dificuldade a aplicação da lei penal. Ele destacou que a detenção não antecipa o cumprimento da pena da condenação dela.

