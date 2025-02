Ibaneis busca alternativa de transição energética para o DF em evento na Suíça Governador comentou a atual situação do Brasil no cenário mundial e busca alternativas para o Distrito Federal Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 23/01/2025 - 19h53 (Atualizado em 23/01/2025 - 23h16 ) twitter

Ibaneis participa do LIDE na Suíça Reprodução/RECORD - 23.01.2025

O governador do Distrito Federal , Ibaneis Rocha , participou de um evento com líderes de diversos setores econômicos na Europa e discutiu o cenário atual de mudanças climáticas no planeta e a possibilidade de transição energética.

O encontro do grupo LIDE aconteceu em Zurique, que é um centro bancário e financeiro internacional da Suíça.

No evento, um dos assuntos debatidos foi a descarbonização das cidades e, segundo Ibaneis, o Distrito Federal é uma das unidades da federação que mais desenvolve políticas sobre o assunto. “Nós vamos continuar com essa pegada”, declara.

Ibaneis conta que pretende se reunir com empresas que produzem energia a partir da queima de resíduos sólidos, buscando uma possível alternativa para o DF. “[O DF] tem uma população muito rica e acaba produzindo muito lixo, e a gente vai trabalhando nos aterros sanitários, mas existe um momento que nós vamos ter que superar isso”, explica.

O governador afirma que o Brasil está em uma posição de destaque quando o assunto é energia verde, mas que “precisa ser mais valorizado pelo restante do mundo”. “Eu acho que a COP 30 será um momento muito importante para mostrarmos todo o nosso potencial”, afirma.

Situação global

Ibaneis citou a posse do presidente Trump, nos Estados Unidos, como um “momento delicado”, visto que o americano desligou o país do Acordo de Paris. O governador interpreta que o novo líder dos EUA “vai partir para uma política diferenciada no que diz respeito à emissão de carbono”.

Sobre as mudanças climáticas, Ibaneis pontua que é uma situação que “acontece no mundo todo, independente da riqueza do país”, e citou os incêndios recentes na Califórnia.

Sobre o Brasil no último ano, ele comentou os problemas de seca na região da Amazônia e as queimadas no Cerrado, além das chuvas em excesso no Rio Grande do Sul. “Isso é a prova de que o caminho certo é o debate e as ações precisam ser efetivadas por todos nós”, conclui.