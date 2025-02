Homem que tentou matar companheira em festa no DF é condenado a 12 anos de prisão Crime aconteceu em Samambaia em junho de 2024; réu também foi condenado a pagar R$ 50 mil por dano moral Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 23/01/2025 - 09h49 (Atualizado em 23/01/2025 - 10h01 ) twitter

Crime aconteceu no ano passado Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 10.8.2023

O Tribunal do Júri de Samambaia condenou um homem a 12 anos de prisão, em regime inicial fechado, por tentar matar a companheira em 30 de junho de 2024, em uma festa realizada no Distrito Federal. A Justiça também determinou o pagamento de R$ 50 mil por dano moral. Segundo a denúncia, no dia dos fatos, o homem e a companheira estavam em uma confraternização quando houve um desacordo sobre permanecer ou não no local.

O homem então agrediu subitamente a mulher e fugiu do local. A vítima foi socorrida por pessoas da festa e levada ao hospital e o homem foi preso logo depois em flagrante. Na avaliação dos jurados, o crime foi praticado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e no contexto de violência doméstica e familiar.

Segundo o juiz presidente do júri, a vítima “foi atacada dolosamente pela pessoa com quem dividia a intimidade, a casa, o dia a dia, confiando nele irrestritamente, o que constitui expressão máxima de deslealdade e covardia”.

O magistrado reforçou ainda que a vítima está afetada psicologicamente com o trauma e que não consegue prover o próprio sustento ou realizar seu trabalho, “situação que pode ser vista como humilhante e que retira a independência financeira necessária”.

“A vítima sofreu tanto uma cicatriz física quanto um trauma psicológico, circunstâncias que fundamentam a condenação por dano moral no patamar aplicado”, acrescentou.

O réu não poderá recorrer em liberdade.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

- Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp) Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

- (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas PMDF - Ligue 190

- Ligue 190 Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

- (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625 Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.