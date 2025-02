Celina Leão inaugura restauração das pedras portuguesas da Praça dos Três Poderes no DF Governo do DF também comentou sobre expectativas de obras na Praça do Relógio, que devem ser finalizadas no fim de fevereiro Brasília|Kristine Otaviano, RECORD e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 23/01/2025 - 13h49 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h06 ) twitter

Celina Leão reforçou importância das obras Paulo H. Carvalho / Agência Brasília - 23.01.2025

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, inaugurou na manhã desta quinta-feira (23) a restauração das pedras portuguesas da Praça dos Três Poderes e a rota acessível no Eixo Monumental. A governadora destacou que as obras garantem acessibilidade e tornam os espaços mais atrativos para os visitantes. O governo do DF também aguarda um plano de reforma na praça, que está sendo elaborado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

“Essa rota acessível é uma grande obra de urbanismo, que começa no Eixo Monumental e vem descendo [até a Praça dos Três Poderes] com plantio de gramas, construção de calçadas e recuos nas paradas de ônibus. Toda a Esplanada teve uma transformação, foram mais de 20 quilômetros de calçada e de grama, assim como colocação de mobiliários urbanos, como bancos”, detalhou.

Celina reforçou ainda que o governo do DF aguarda o plano do Iphan para a reforma definitiva da praça. “[A acessibilidade] foi um dos critérios na elaboração desse projeto de urbanismo, para que todo o Eixo Monumental fosse acessível. As reformas agora na Praça dos Três Poderes serão feitas com dinheiro do GDF. Para explicar melhor para a população, toda essa área é tombada, por isso não podemos fazer nenhuma intervenção aqui sem aprovação do Iphan”, observou.

A previsão de entrega do projeto é em março deste ano. “Assim que for entregue o projeto pelo Iphan iniciaremos a obra imediatamente”, garantiu.

‌



Sobre a obra entregue nesta quinta-feira, o presidente da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil), Fernando Leite, comentou da intervenção na área verde da Esplanada.

“Estamos colocando canteiros bem floridos em frente aos ministérios e também fizemos o plantio de grama, mais ou menos 25 mil metros quadrados de plantios. A nossa política é de manter e fazer a zeladoria disso. Por isso estamos trabalhando para não apenas reconstruir e restaurar, mas também dar manutenção”, reforçou.

‌



Praça do Relógio

Celina também comentou sobre as expectativas de outras obras, como a reforma da Praça do Relógio, em Taguatinga. “Nesse momento [do ano] chove muito em Brasília e isso atrasa um pouco o nosso cronograma, mas até o final de fevereiro a gente espera conseguir fazer a entrega da Praça do Relógio”, afirmou.