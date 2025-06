Ibaneis diz que GDF avalia criar tabela própria de preços e custos de obras Sistema atual utiliza tabelas que não refletem realidade local, segundo Asbraco Brasília|Do R7 27/06/2025 - 10h21 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h21 ) twitter

Ibaneis diz que tabela do DF é 'ideia maravilhosa' Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O governador Ibaneis Rocha anunciou na noite desta quinta-feira (27) que o GDF (Governo do DF) vai avaliar a criação de uma tabela regional de preços de obras, que será referência para pesquisa de custos e índices de obras. A demanda partiu da Asbraco (Associação Brasiliense de Construtores), que representa empresas de construção civil.

Segundo Ibaneis, um sistema do DF seria “uma ideia maravilhosa”. “[A tabela] tem sido muito bem-aceita, porque as licitações eram feitas com preços de outros estados que não refletiam a realidade local”, explica.

Atualmente, a construção civil utiliza as tabelas do Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) e do Sicro (Sistema de Custos Referenciais de Obras). O presidente da Asbraco, Afonso Assad, afirma que uma tabela de preços própria traria segurança jurídica para as empresas.

A iniciativa está sob responsabilidade do secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro. De acordo com ele, a tabela do DF deve utilizar a mesma metodologia de composição dos sistemas Sipro e Sinap, mas com pesquisas de preços locais.

‌



“Queremos usar as mesmas composições com relação à produtividade das máquinas e das equipes, mas com uma tabela referencial que tenha a composição com pesquisas de preço de Brasília”, detalha Casimiro. A pasta está conversando com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e da FGV (Fundação Getúlio Vargas) para realizar o projeto.

O sistema será implementado através de um projeto de lei, que será encaminhado para apreciação da CLDF (Câmara Legislativa do DF). Um comitê específico pode ser criado para sugerir alterações ou mudanças nas composições.

