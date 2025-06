Polícia Civil cumpre 38 mandados de busca e apreensão contra tráfico de drogas no DF Operação Nexus investiga uma rede de compra e venda de drogas através de redes sociais, principalmente na Candangolândia Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 26/06/2025 - 08h42 (Atualizado em 26/06/2025 - 08h42 ) twitter

Mais de 200 policiais civis foram participaram da Operação Nexus Divulgação/PCDF - 26.06.2025

A PCDF (Polícia Civil do DF) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (26), 38 mandados de busca e apreensão em uma operação contra tráfico de drogas . A Operação Nexus investiga uma rede de compra e venda de substâncias ilícitas através de redes sociais, principalmente na Candangolândia, região administrativa do Distrito Federal , e outras RAs.

A operação foi deflagrada pela 11ª DP (Delegacia de Polícia) do Núcleo Bandeirante, que identificou, depois de 12 meses de investigação, os responsáveis pelo tráfico na região. “Por meio de plataformas digitais como Instagram e Facebook, os criminosos enviavam para usuários fotos das drogas, informações sobre peso e qualidade do produto, assim como preço e forma de pagamento, o qual geralmente ocorria por meio de Pix”, detalha.

Segundo a corporação, toda a negociação era feita de forma online, sendo que apenas a entrega da droga era feita de maneira presencial, sendo que muitas vezes era realizada através de aplicativos de entrega.

A PCDF explica que o objetivo da operação é coletar informações e elementos que comprovem a materialidade dos crimes, além de esclarecer os vínculos entre os supostos responsáveis pelo tráfico na região.

‌



O DOE (Divisão de Operações Especiais), DPE (Departamento de Polícia Especializada) e o DPC (Departamento de Polícia Circunscricional) apoiaram a 11ªDP. Mais de 200 policiais civis foram envolvidos.

