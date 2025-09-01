Ibaneis troca secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação Rafael Moreira Vitorino é ex-diretor adjunto do Detran e assume o posto Brasília|Do R7 01/09/2025 - 13h54 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ibaneis realiza a troca do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A mudança ocorre em meio a novas diretrizes do governo.

O novo secretário assume com foco em inovações tecnológicas.

A população pode acompanhar as principais notícias pelo portal R7. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Exoneração foi publicada por Ibaneis no DODF Renato Alves/Agência Brasília - Arquivo

O governador Ibaneis Rocha trocou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Rafael Moreira Vitorino, ex-diretor adjunto do Detran-DF, assume a posição.

Marco Antônio Costa Júnior , que ocupava o cargo, pediu para ser exonerado. A decisão foi publicada no DODF (Diário Oficial do DF).

A última mudança na pasta foi no fim de maio, quando Leonardo Reisman foi exonerado. Marco Antônio, que antes era diretor presidente da FAP (Fundação de Apoio à Pesquisa), liderou a pasta por 115 dias.

O novo secretário é servidor concursado e trabalha no Detran desde 2010.

‌



Perguntas e Respostas

Quem é o novo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF?

O novo secretário é Rafael Moreira Vitorino, que era ex-diretor adjunto do Detran-DF.

‌



Por que houve a troca no cargo de secretário?

Marco Antônio Costa Júnior, que ocupava o cargo anteriormente, pediu para ser exonerado.

‌



Onde foi publicada a decisão sobre a troca de secretário?

A decisão foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF).

Quando foi a última mudança na pasta antes dessa troca?

A última mudança ocorreu no final de maio, quando Leonardo Reisman foi exonerado.

Quanto tempo Marco Antônio Costa Júnior ficou no cargo?

Marco Antônio Costa Júnior liderou a pasta por 115 dias.

Qual é a experiência do novo secretário?

Rafael Moreira Vitorino é servidor concursado e trabalha no Detran desde 2010.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp