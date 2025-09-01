Ibaneis troca secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação
Rafael Moreira Vitorino é ex-diretor adjunto do Detran e assume o posto
O governador Ibaneis Rocha trocou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Rafael Moreira Vitorino, ex-diretor adjunto do Detran-DF, assume a posição.
Marco Antônio Costa Júnior, que ocupava o cargo, pediu para ser exonerado. A decisão foi publicada no DODF (Diário Oficial do DF).
A última mudança na pasta foi no fim de maio, quando Leonardo Reisman foi exonerado. Marco Antônio, que antes era diretor presidente da FAP (Fundação de Apoio à Pesquisa), liderou a pasta por 115 dias.
O novo secretário é servidor concursado e trabalha no Detran desde 2010.
