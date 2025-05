Governador Ibaneis exonera Leonardo Reisman, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação Marco Antônio Costa Júnior, que antes era diretor presidente da FAP, assume a posição Brasília|Do R7 22/05/2025 - 19h09 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Decisão de Ibaneis foi publicada em edição extra do DODF José Cruz/Agência Brasil - Arquivo

O governador Ibaneis Rocha exonerou nesta quinta-feira (22) o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Reisman . A medida foi publicada em edição extra do DODF (Diário Oficial do DF). O cargo vai ficar sob responsabilidade de Marco Antônio Costa Júnior, que ocupava a posição de diretor presidente da FAP (Fundação de Apoio à Pesquisa).

Ainda na manhã desta quinta, Leonardo Reisman participou como secretário de um evento no Palácio do Buriti de inauguração de um centro de inteligência artificial.

O novo secretário é mestre em economia e tem experiência em direção-geral e gestão operacional. Trabalhou por 13 anos como diretor-executivo de um grupo que opera nas áreas de energia, construção e rede de concessionárias de veículos e motocicletas.

FAP

A Fundação de Apoio à Pesquisa do DF tem como objetivo estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Distrito Federal. Implementado em 1993, a FAP incentiva projetos de pesquisa em parceria com instituições acadêmicas, científicas e tecnológicas nacionais e internacionais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp