Idosa morre ao bater motocicleta em barreira de proteção no Distrito Federal Caso aconteceu no Núcleo Bandeirante na rodovia DF-075; vítima perdeu o controle e colidiu contra mureta metálica Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 09/03/2025 - 09h03 (Atualizado em 09/03/2025 - 09h05 )

Idosa morreu ao bater contra grade de proteção CBDMDF/Divulgação -

Uma idosa de 65 anos morreu na tarde deste sábado (8) após bater a motocicleta contra uma barreira de proteção de uma via no Distrito Federal. O acidente de trânsito aconteceu por volta das 16h, na rodovia DF-075 na EPNB (Estrada Parque Núcleo Bandeirante), sentido Candangolândia. Segundo informações dos bombeiros, a idosa estava pilotando a moto quando perdeu o controle e colidiu contra a mureta metálica.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar os atendimentos, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Motociclista ficou ferido e foi levado ao hospital com suspeita de fratura no braço CBMDF/Divulgação - 0

Também neste sábado, no começo da noite, uma colisão entre moto e carro deixou uma pessoa ferida na EPTG (Estrada Parque Taguatinga). O acidente aconteceu quase às 20h, nas proximidades do viaduto Israel Pinheiro.

O condutor da moto, de 35 anos, foi encontrado pelos bombeiros no chão, com escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no braço. Ele foi levado ao Hospital de Base. Os motoristas do carro não sofreram ferimentos.

Pedestre foi atendida em estado grave e levada ao hospital CBMDF/Divulgação

Em outro acidente, desta vez na quadra 402 Sul, de Samambaia, próximo a Feira Permanente, duas pessoas ficaram feridas. O sinistro de trânsito envolveu um carro, uma moto e uma pedestre. O motociclista foi atendido com escoriações, enquanto a pedestre, de 30 anos, apresentava fratura no fêmur, hemorragia na perna, escoriações e lesões na face. Ela foi levada em estado grave ao Hospital Regional de Taguatinga.