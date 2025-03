Iguatemi Brasília anuncia projeto de expansão que deve gerar 12 mil novos empregos Shopping completa 15 anos em março e vai ampliar a estrutura para atender demanda do mercado e dos consumidores Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 11/03/2025 - 19h56 (Atualizado em 11/03/2025 - 20h14 ) twitter

Iguatemi Brasília vai ser expandido e terá 90 novas lojas Beatriz Oliveira/R7

O Iguatemi Brasília anunciou nesta quarta-feira (11) um projeto que prevê a ampliação da estrutura e a abertura de 90 novas lojas. A proposta foi divulgada durante o evento de comemoração dos 15 anos do shopping. Além do complexo de lojas, a expansão vai trazer cinco restaurantes, quatro cafeterias e três salas de cinema VIP, distribuídos em dois pisos. A expectativa é que a mudança gere 12 mil empregos, e a previsão de entrega é para o início de 2026.

O vice-presidente de operações do Iguatemi, Charles Krell, afirma que a criação de novos empregos já começa no início das obras. Segundo ele, é preciso um “exército de pessoas empregadas trabalhando na expansão”. Ele também estima que, mesmo após a inauguração, novas oportunidades de trabalho surgirão.

“Fornecedores de toda sorte, desde jardinagem à dedetização, à marcenaria, a tantas atividades. Portanto, um shopping center acresce muito para a economia local, do trabalho à geração dos impostos. É uma alegria poder operar essa expansão”, diz Krell.

A proposta de ampliação surgiu a partir do interesse de marcas em trazer lojas para Brasília e pela demanda dos clientes em novas opções de compra. O vice-presidente comercial do Iguatemi, André Moreno, explica que foram feitas pesquisas de mercado anuais para entender as expectativas dos clientes, o que serviu para adaptar o projeto de expansão conforme as necessidades dos consumidores.

Além disso, a estrutura atual do estabelecimento está quase 100% locada, o que impedia o atendimento da demanda de marcas que procuram trazer as marcas para a capital, como explica Moreno.

“A gente precisava expandir essa área, para poder atender as marcas que querem estar aqui na nossa capital junto desse hub de luxo que a gente tem com essas marcas internacionais, que estão presentes aqui no shopping desde 2010″, comenta Moreno.

Integração com a natureza

A novidade para a nova estrutura é a área wellness, ala voltada para o bem-estar e cuidados com a saúde. Além disso, o projeto apresenta uma proposta de arquitetura integrada à natureza, com um conceito de compras ao ar livre. Krell afirma que a escolha foi feita para oferecer uma motivação a mais para que os clientes frequentem o local.

“A gente vai ter uma área aberta de relacionamento com a natureza, com o ar livre, com água, cachoeiras, que dá uma motivação a mais para um passeio no shopping center, na sua parte interna, na sua parte externa, muito linda e interativa com a temperatura e com a luz do dia”, afirma.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles