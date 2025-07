Inscrições para avaliação unificada de futuros médicos vão até 18 de julho Prova será aplicada em outubro e serve tanto para avaliação de cursos quanto para seleção de residência médica Brasília|Do R7, em Brasília 08/07/2025 - 15h53 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h25 ) twitter

Medida vai avaliar qualidade dos cursos de medicina no país Marcello Casal/Agência Brasil

Seguem até 18 de julho as inscrições para o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), instrumento criado pelo MEC (Ministério da Educação) com o objetivo de aferir a qualidade dos cursos de medicina no Brasil e, simultaneamente, funcionar como critério de seleção para programas de residência médica em especialidades de acesso direto.

O cadastro deve ser realizado exclusivamente por meio do Sistema Enamed.

A aplicação da prova ocorrerá no dia 19 de outubro e contará com 100 questões objetivas de múltipla escolha, distribuídas entre oito áreas do conhecimento: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina de família e comunidade, saúde coletiva e, de forma interdisciplinar, saúde mental.

O exame seguirá o modelo do Enade, alinhando-se às DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) e às normas que regulam o exercício da medicina no país.

Além das perguntas objetivas, os candidatos deverão preencher três questionários obrigatórios: um específico para concluintes inscritos no Enade, outro de natureza contextual voltado aos demais participantes e um terceiro sobre a percepção geral da prova.

Quem deve participar

A avaliação é obrigatória para estudantes do último ano de medicina inscritos no Enade pelos coordenadores de seus cursos.

No entanto, também está disponível para médicos e egressos interessados em utilizar os resultados em processos seletivos do Exame Nacional de Residência.

De acordo com o MEC, os principais propósitos do Enamed incluem verificar se os formandos desenvolveram as competências exigidas pelas diretrizes curriculares, fornecer subsídios para o aprimoramento dos cursos de graduação e fortalecer a qualidade da formação médica no país.

