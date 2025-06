DF regulamenta bolsa de R$ 7.536 para residentes de medicina da família Iniciativa busca ampliar adesão à especialização e fortalecer atendimentos no SUS Brasília|Do R7, em Brasília 23/06/2025 - 16h06 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h08 ) twitter

A lei foi sancionada no último dia 17 Fernando Frazão/Agência Brasil

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou em 17 de junho a lei que institui o Promed (Programa de Bolsa Complementar de Estudo e Pesquisa para Residentes de Medicina de Família e Comunidade). A medida garante um auxílio financeiro adicional aos médicos residentes da especialidade, como forma de incentivar a formação profissional voltada à atenção primária à saúde.

Idealizado pela Fepecs (Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde), por meio da ESP-DF (Escola de Saúde Pública do Distrito Federal), o programa estabelece o pagamento de uma bolsa no valor de R$ 7.536, a ser concedida durante os dois anos de residência médica, em complemento à bolsa federal. A quantidade de vagas disponíveis será determinada anualmente, conforme orçamento e editais de seleção.

A proposta é direcionada à formação de especialistas que possam atuar na rede pública, especialmente em áreas com maior demanda. A partir da implementação do programa, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do DF passaram a funcionar também como espaços de formação prática, com a denominação de Unidades Básicas de Saúde Escola.

Segundo dados da ESP-DF, entre 2021 e 2023, a cobertura da atenção primária no DF passou de 43% para 67,83%. Atualmente, o Distrito Federal abriga o maior programa de residência em medicina de família e comunidade da região Centro-Oeste e o quarto maior do país, com cerca de 100 residentes.

Na capital, grande parte dos residentes acaba integrando a rede pública após a conclusão da formação, atuando na Secretaria de Saúde. Além da formação técnica, o programa visa o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para a atuação no SUS (Sistema Único de Saúde).

