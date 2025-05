INSS vai exigir biometria para desbloquear novos empréstimos consignados Medida começa a valer nesta sexta-feira (23) e foi publicada em despacho no Diário Oficial; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 19/05/2025 - 11h25 (Atualizado em 19/05/2025 - 11h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gilberto Waller Júnior é corregedor da Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia Geral da União Marcos Oliveira/Agência Senado

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai começar a exigir biometria para desbloquear novos empréstimos consignados a partir de sexta-feira (23). A medida foi publicada em despacho no Diário Oficial da União desta segunda (19) e assinada pelo presidente do órgão Gilberto Waller Junior.

Segundo a decisão, a medida será adotada “com o objetivo de mapear vulnerabilidades operacionais e implementar medidas corretivas e aprimoramentos, garantindo maior segurança e conformidade aos processos envolvidos”.

“A partir do dia 23 de maio de 2025, todos os desbloqueios para averbação de novos empréstimos consignados somente poderão ser realizados com a biometria, na plataforma Meu INSS, validada em bases do governo federal”, diz o texto.

A ação é adotada após investigação da PF (Polícia Federal) e da CGU (Controladoria-Geral da União) identificar irregularidades em descontos feitos na folha de pagamento de pensionistas e aposentados. Segundo a estimativa, pelos menos R$ 6,3 bilhões foram desviados com as fraudes.

‌



Aposentados não reconhecem descontos

Informações do INSS mostram que mais de 1,5 milhão de aposentados e pensionistas não autorizaram descontos nos benefícios e solicitaram reembolso. Isso significa que nove em cada dez beneficiários não reconheceram os débitos.

O número se refere às solicitações protocoladas até este domingo (18). Ao todo, 41 entidades foram notificadas e, a partir de agora, elas têm 15 dias para apresentar a solicitação ou pagar os valores.

‌



Para verificar se o desconto associativo identificado no benefício foi autorizado, basta acessar o aplicativo Meu INSS, informando CPF e senha, e clicar no serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”.

Para verificar se o desconto associativo identificado no benefício foi autorizado, basta acessar o aplicativo Meu INSS, informando CPF e senha, e clicar no serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”.

‌



Caso o aposentado ou pensionista não reconheça o desconto, aparecerá a mensagem informando que o pedido foi realizado com sucesso.

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Suposta fraude no INSS

Bloqueio de descontos

Em 8 de maio, o presidente do INSS, Gilberto Waller Junior, determinou o bloqueio de novos descontos de empréstimo consignado para todos os beneficiários independente da data de concessão do benefício.

Segundo o despacho publicado no Diário Oficial da União, os descontos poderão ser desbloqueados pelos segurados, de acordo com os serviços disponibilizados pelo INSS para essa finalidade.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A medida segue a determinação do TCU (Tribunal de Contas da União), que negou em 7 de maio recursos da gestão anterior do INSS e de entidades sindicais sobre acórdão do ano passado, que determinou uma série de obrigações para evitar fraudes em descontos aos aposentados e pensionistas.

No primeiro semestre de 2024 a fiscalização do TCU já apontava que nem todos os descontos no INSS foram autorizados pelos aposentados. Uma das medidas, tomada em junho de 2024, foi a determinação para que os novos descontos de associações só pudessem ser feitos com assinatura eletrônica avançada e biometria, ou se houvesse confirmação da existência dos documentos exigidos pela norma vigente. No entanto, os ex-ge

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp