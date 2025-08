‘Irmãos’ de tarifaço: Lula deve discutir com primeiro-ministro da Índia taxa dos EUA na quinta Ligação estava prevista antes de Trump anunciar tarifa extra ao país asiático Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 06/08/2025 - 15h52 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h13 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Luiz Inácio Lula da Silva irá discutir tarifas dos EUA com Narendra Modi.

A conversa estava prevista antes da taxa de 25% anunciada por Trump sobre a Índia.

O encontro visa também tratar da retribuição da visita de Modi ao Brasil.

Brasil e Índia enfrentam tarifas elevadas, com 50% sobre produtos brasileiros já em vigor. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula recebeu Modi em Brasília no início de julho Ricardo Stuckert/Presidência da República - 08.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve discutir o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta quinta-feira (7). Segundo interlocutores do petista, a ligação telefônica já estava prevista antes de os EUA anunciarem, mais cedo, taxa adicional de 25% sobre a Índia.

Modi esteve no Brasil, em visita de Estado oficial, no início de julho. A princípio, o tema principal da conversa seria o convite que o indiano fez a Lula, para retribuir a viagem.

Com a determinação de Trump, a expectativa é que Modi e o petista debatam o assunto, cenário comum enfrentado por Brasil e Índia. A tarifa de 50% imposta pelos EUA a produtos brasileiros começou a valer nesta quarta-feira (6).

Em atualização

