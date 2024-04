Itamaraty acompanha caso de espião russo que atuava no Brasil

Alto contraste

Serguei Alexandrovitch Chumilov já deixou o Brasil

O Ministério das Relações Exteriores acompanha o episódio que envolve um diplomata da Rússia que atuava como espião em Brasília, como integrante do corpo diplomático do país no Brasil. A informação foi confirmada ao R7 por fontes próximas ao assunto. Segundo os interlocutores, Serguei Alexandrovitch Chumilov já deixou o Brasil.

Apesar de monitorar a situação, o Itamaraty não comenta publicamente casos do tipo, pelo caráter sensível do tema. O assunto é tratado sob sigilo. O Ministério das Relações Exteriores não tem poder de investigação, mas acompanha o caso junto às autoridades competentes.

Procurada pelo R7, a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) informou que "não nega nem confirma casos de contraespionagem". A Embaixada da Rússia não retornou o contato da reportagem, e o espaço segue aberto.

Não é a primeira vez que um caso de espionagem russa em território brasileiro vem à tona. Serguei Vladimirovich Cherkasov está preso no Brasil desde outubro de 2022, acusado de uso de documento falso e investigado por suspeita de integrar uma organização criminosa, por atos de espionagem, lavagem de dinheiro e corrupção. Ele usava identidade brasileira falsa para tentar se infiltrar no Tribunal Penal Internacional, em Haia.

Em julho do ano passado, o então ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino afirmou que o Brasil decidiu não autorizar a extradição de Cherkasov para os Estados Unidos. Segundo Dino, a decisão de mantê-lo preso no Brasil levou em consideração um parecer técnico do ministério.

O pedido de extradição foi feito pelo governo dos Estados Unidos ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional (DRCI), ligado à pasta. A alegação é que Cherkasov havia entrado nos Estados Unidos com documentos brasileiros falsos.

Em março de 2023, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin havia validado a declaração de entrega voluntária do espião à Rússia. O STF recebeu o pedido de extradição da Rússia com base no tratado assinado entre os dois países. Após a prisão dele, o próprio acusado admitiu os crimes e manifestou interesse na extradição voluntária para a Rússia.

O processo exige declaração expressa da pessoa a ser extraditada, com concordância clara da entrega ao país.