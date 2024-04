‘Juiz não é um servidor público qualquer’, diz ministro Campbell sobre Exame da Magistratura Enam terá sua primeira edição no domingo, com 39.853 graduandos e bacharéis em Direito inscritos para as provas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em entrevista ao jornalista Yuri Achcar, para o DF RECORD, o diretor-geral da Enfam (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), ministro Mauro Campbell, falou da importância do Enam (Exame Nacional da Magistratura), que terá sua primeira edição neste domingo (14).

A aprovação na prova será pré-requisito para o concurso de magistratura. “O juiz não é um servidor público qualquer. Ele terá uma conduta distinta de qualquer outro cidadão ou servidor neste país, em qualquer país do mundo. O juiz irá produzir desses olhos judiciais munido de fatos provas de um processo em que ele não produziu. As partes produziram, eventualmente, uma área técnica produziu perícias, e ele dá fé pública àquilo tudo e de posse daquilo profere uma decisão”, destacou. “E esse fato dá a dimensão da responsabilidade que nós temos no dia a dia nosso como juízes”. acrescentou.

Exame Nacional da Magistratura

O teste tem 80 questões de múltipla escolha e foi regulamentado pela Enfam, atendendo a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça em novembro do ano passado. O exame será realizado duas vezes por ano. Quase 40 mil graduandos e bacharéis em Direito se inscreveram no exame. São Paulo (7.213), Rio de Janeiro (4.553) e Distrito Federal (3.065) concentram o maior número de inscritos.

Publicidade

Segundo Campbell, o exame vai contribuir para que sejam identificados não somente os mais qualificados para atuar como juiz, mas aqueles que têm vocação para a magistratura. “frisou o ministro.





Publicidade