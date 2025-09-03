Justiça afasta governador do Tocantins em operação da PF sobre desvios na pandemia Investigação apura esquema de desvio de verbas públicas destinadas à compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19 Brasília|Do R7, em Brasília 03/09/2025 - 11h31 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h46 ) twitter

Wanderlei Barbosa foi alvo da segunda fase da Operação Fames-19 Antônio Gonçalves/Governo do Tocantins - Arquivo

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi afastado do cargo nesta quarta-feira (3) por decisão judicial. Ele é alvo da segunda fase da Operação Fames-19, deflagrada pela Polícia Federal para apurar um esquema de desvio de verbas públicas destinadas à compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19.

De acordo com as investigações, os contratos sob suspeita somam R$ 97 milhões, com prejuízo estimado em R$ 73 milhões aos cofres públicos.

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal, com o objetivo de reunir provas sobre fraudes e superfaturamento em licitações realizadas em 2020 e 2021, período em que vigorava o estado de emergência em saúde pública.

O R7 entrou em contato com a assessoria de Barbosa e do Governo de Tocantins, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

