Lewandowski classifica prisão de Tuta, ligado ao PCC, como 'vitória contra o crime organizado' Tuta foi condenado a 12 anos de prisão por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 19/05/2025 - 12h01 (Atualizado em 19/05/2025 - 12h02 )

Tuta foi preso ao tentar renovar documentos falsos na Bolívia Reprodução/RECORD/18.5.2025

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, explicou mais detalhes sobre a prisão de Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, apontado como operador do PCC (Primeiro Comando da Capital), que chegou ao Brasil após ser preso na Bolívia na sexta-feira (18).

“É uma vitória contra o crime organizado”, afirmou o ministro. Ainda segundo o titular, as investigações começaram em São Paulo, no Ministério Público paulista, e isso revelaria o entrosamento das forças locais de segurança, que integram o sistema judiciário, com as forças federais.

“Não há combate a criminalidade, que deixou de ser local, não é mais interestadual, e sim global, sem que haja uma cooperação entre todas as forças de segurança, sejam elas locais, federais e internacionais.”, pontuou.

Almeida foi preso em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, quando tentava renovar um documento falso. Tuta estava foragido da Justiça brasileira desde 2020. Ele também constava na Lista de Difusão Vermelha da Interpol.

Segundo o governo brasileiro, Tuta foi condenado a 12 anos de prisão por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A partir de agora, ficará preso na Penitenciária Federal de Brasília.

Participaram da coletiva o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o secretário-geral da Interpol, Valdecy Urquiza.

Prisão

As autoridades bolivianas suspeitaram do homem após ele procurar atendimento em uma unidade policial e apresentar um documento falso, com o nome de Maicon da Silva — identidade que já constava no banco internacional de dados da Interpol.

Um agente boliviano acionou um oficial da Polícia Federal brasileira que atua em Santa Cruz de la Sierra, que, por sua vez, repassou a informação à central da Interpol em Brasília. Com o cruzamento de dados biométricos, os agentes brasileiros confirmaram que se tratava de um foragido da Justiça.

Após a confirmação de sua verdadeira identidade, ele foi detido pela Força Especial de Luta Contra o Crime Organizado na Bolívia.

Segurança máxima

A transferência do preso para o Brasil contou com a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério das Relações Exteriores.

Participaram da operação 50 integrantes da Polícia Federal, incluindo 12 operadores do Comando de Operações Táticas (COT). O transporte da fronteira boliviana até Brasília foi realizado em uma aeronave da PF.

