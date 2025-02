Líder do governo na Câmara diz que políticas de Trump podem isolar EUA José Guimarães também afirmou que decisões não vão interferir em política externa de Lula Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 28/01/2025 - 14h15 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h15 ) twitter

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, criticou condução de Trump nos EUA Lula Marques/ Agência Brasil - 22.08.2023

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta terça-feira (28) que os Estados Unidos devem ficar cada vez mais isolados no cenário internacional por políticas adotadas pelo presidente Donald Trump.

Em rede social, o político classificou algumas decisões do republicano como políticas negacionistas e afirmou que as decisões não afetarão em posições do governo Lula ligadas às políticas externas.

“A Aliança Global Contra a Fome, a taxação dos super-ricos, a realização da COP30, o financiamento das políticas governamentais para redução dos danos das mudanças climáticas, a desdolarização das transações comerciais e a regulação das redes sociais para combater as “fake news” continuarão pautadas nos maiores fóruns internacionais", afirmou.

Guimarães ainda disse que o país utilizará o momento para incentivos ligados à energia limpa. “O Brasil deve aproveitar esse momento para atrair mais investimentos em energia renovável e outros investimentos na economia sustentável”.

Os Estados Unidos devem ficar cada vez mais isolados com as políticas negacionistas, segregacionistas e de ameaças ao mundo, de Donald Trump. Mesmo com esse barulho todo, o Presidente @LulaOficial não recuará na sua política externa. A Aliança Global Contra a Fome, a taxação dos… — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 28, 2025