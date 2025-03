Lula cita abertura de mercado para carne bovina e eventual acordo do Mercosul com Vietnã Durante visita de Estado, presidente brasileiro negocia também compra de jatos da Embraer por uma empresa vietnamita Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 28/03/2025 - 09h16 (Atualizado em 28/03/2025 - 09h17 ) twitter

Lula cita abertura de mercado para carne bovina no Vietnã Ricardo Stuckert/PR - 28.03.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou nesta sexta-feira (28) sobre a abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira. De acordo com o petista, a medida vai atrair investimentos de frigoríficos. Além disso, o chefe do Executivo afirmou que vai trabalhar em prol de um acordo do Mercosul com o Vietnã.

Em declaração à imprensa, Lula relatou a adoção de um plano de ação para o período 2025-2030 entre o Brasil e o Vietnã. Atualmente, o fluxo de comércio bilateral dos dois países é de US$ 8 bilhões - o Brasil exporta mais para o Vietnã do que vende para Portugal e Reino Unido, por exemplo. “Por isso, meu governo tem interesse em reconhecer o Vietnã como economia de mercado”.

Nesse sentido, Lula informou sobre a abertura do mercado para carne bovina. “A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira atrairá investimentos de frigoríficos do Brasil para fazer deste país uma plataforma de exportação para o Sudeste Asiático”, afirmou o líder brasileiro.

O presidente destacou o interesse brasileiro de vender bens de maior valor agregado para o Vietnã, como aeronaves. Há, inclusive, negociação de compra de jatos da família E-Jets, produzidos pela Embraer, pela Vietnam Airlines.

Mercosul

Em sua visita de Estado, Lula mencionou que o Brasil vai assumir a presidência do Mercosul no segundo semestre deste ano. Um dos objetivos será um acordo do bloco econômico com o Vietnã “que seja equilibrado e beneficie os dois lados”. “Estamos estudando parcerias em áreas como semicondutores, Inteligência Artificial, tecnologias digitais, biotecnologia e energias renováveis”, disse o brasileiro.