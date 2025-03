Lula se reúne com presidente da Assembleia Nacional e primeiro-ministro do Vietnã Em visita de Estado, petista pretende estreitar a parceria estratégica, o diálogo político e a cooperação econômica com país asiático Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 28/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 02h00 ) twitter

Lula pretende estreitar a parceria estratégica com Vietnã Ricardo Stuckert/PR - 27.03.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda, na madrugada desta sexta-feira (28), pelo horário de Brasília, no Vietnã, na Ásia. O país está 10 horas a frente do Brasil, por isso, a agenda ocorre durante a madrugada. Os compromissos envolvem encontros com o presidente da Assembleia Nacional, Trần Thanh Mẫn, e com o primeiro-ministro, Pham Minh Chinh.

O encontro com o presidente da Assembleia Nacional do Vietnã, Trần Thanh Mẫn, está marcado para às 4h30, pelo horário de Brasília, 14h30, no horário de Hanói. Na sequência, Lula se encontra com o primeiro-Ministro do Vietnã, Pham Minh Chin, no Palácio do Governo.

A agenda do dia termina com uma recepção oficial oferecida pelo presidente Luong Cuong em homenagem ao líder brasileiro, marcada para às 9h, pelo horário de Brasília.

Mais cedo, Lula participou da aposição da coroa de flores no Monumento aos Heróis e Mártires, seguida da aposição da coroa de flores e visita ao Mausoléu do presidente Ho Chi Minh. Depois, Lula participou da cerimônia oficial de boas-vindas.

Também esteve reunido com o presidente do país, Luong Cuong e com o secretário-geral do comitê central do Partido Comunista do Vietnã, Tô Lâm. No Vietnã, Lula pretende estreitar a parceria estratégica, o diálogo político e a cooperação econômica do país asiático com o Brasil.

“A elevação das relações diplomáticas com o Vietnã ao nível de Parceria Estratégica possibilitará aprofundar o diálogo político, reforçar a cooperação econômica, intensificar o fluxo de comércio e os investimentos, fortalecer a coordenação em temas da agenda multilateral e impulsionar novas iniciativas de cooperação”, afirma o Palácio do Planalto.

Relação comercial

No último ano, o Brasil e o Vietnã registraram intercâmbio comercial de US$ 7,7 bilhões, com superávit brasileiro de US$ 415 milhões. O país asiático se consolidou como o quinto destino global das exportações brasileiras do agronegócio.

“O comércio passou de US$ 500 milhões para quase US$ 8 bilhões. E a ideia é chegar a uma meta de US$ 15 bilhões em 2025″, disse o embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty.