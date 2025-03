Rui Costa recomenda cautela com crédito consignado e não contratar 1ª proposta recebida Ministro-chefe da Casa Civil destacou, nesta quinta-feira (27), modelo para estimular a concorrência entre os bancos Brasília|Do R7, em Brasília 27/03/2025 - 09h17 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rui Costa recomenda cautela no programa Crédito do Trabalhador Henrique Raynal/Casa Civil - 21.03.2025

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, recomendou, nesta quinta-feira (27), cautela para as pessoas que buscam sanar dívidas no âmbito do programa Crédito do Trabalhador, cujo objetivo é dar empréstimo descontado diretamente da folha de pagamento.





“Não contrate logo na primeira proposta que receber, espere 24 horas, 48 horas para receber duas, três, quatro propostas. Porque o governo fez um modelo para estimular a concorrência entre os bancos. Espera um pouquinho, não se afobe, não feche logo na primeira proposta”, disse Costa em entrevista a uma rádio de Sergipe.

O responsável por articular as políticas do governo sugeriu também pagar agiota por meio da proposta federal.

‌



“É uma ideia do presidente para possibilitar que as pessoas que têm carteira assinada, o eSocial, possam ter acesso ao crédito consignado, um crédito mais barato. Porque, em geral, as pessoas como gari, que trabalham em comércio, empregado de pequenas empresas, a empregada doméstica, a babá, o porteiro do prédio, o pessoal de limpeza, quando precisava comprar uma geladeira e não tinham dinheiro, iam na loja, parcelava, e a loja oferecia uma financeira que vai fazer o financiamento da geladeira”, afirmou.

“Se você está apertado, a pessoa vai na mão do agiota, na mão de uma financeira, que cobra juros extorsivos de 8%, 9% e 10%. Daí ia comprar uma geladeira e pagava três, quatro geladeiras. Lula disse para dar acesso a essas pessoas para trocar a dívida cara dela por uma parcela bem menor. Então quem tem dívida, em financeiras, na mão de agiota, pode procurar aí através do portal eSocial ou do portal do Banco do Brasil e da Caixa e fazer a proposta”, acrescentou o ministro.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O consignado para quem tem carteira assinada, o Crédito do Trabalhador, já liberou R$ 340,3 milhões em empréstimos. O valor foi registrado no período entre às 6h de sexta-feira (21), quando a modalidade começou a vigorar, até as 17h desta terça-feira (25). No total, foram firmados 48.170 contratos, com valor médio de R$ 7.065,14 por trabalhador. A parcela média ficou em R$ 333,88, com prazo médio de 21 meses.

As informações foram divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta terça-feira, com os dados da Dataprev. Até o momento, foram registradas 8.704.759 solicitações de crédito e 64.718.404 simulações. A nova modalidade de crédito está disponível exclusivamente na Carteira de Trabalho Digital. A partir de 25 de abril, todos os bancos poderão oferecer o crédito por meio de suas plataformas digitais.

‌



A estimativa do governo federal é de atingir 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada, incluindo domésticos, rurais e empregados do MEI.

Como funciona

O empréstimo é descontado diretamente da folha de pagamento. A prestação mensal não pode ultrapassar 35% do salário do trabalhador. No momento da solicitação, o trabalhador pode optar por autorizar o uso de 10% do FGTS como garantia, 100% da multa rescisória ou outras garantias.

A instituição financeira avaliará dados como tempo de serviço e salário do trabalhador para decidir se concederá o crédito. Caso o trabalhador desista do empréstimo, ele tem 7 dias corridos, a partir do recebimento do crédito, para devolver o valor total recebido das instituições financeiras.