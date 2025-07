Lula cobra países ricos verba para redução dos impactos climáticos prometidos em 2009 Na COP15, em Copenhague, principais emissores de carbono do mundo prometeram investimento de US$ 100 bilhões por ano Brasília|Do R7 04/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h38 ) twitter

Lula discursou na reunião do NDB nesta quinta Ricardo Stuckert/PR - 04.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou aos países ricos do mundo o investimento de R$ 100 bilhões por ano prometido em 2009 durante a COP15, realizada em Copenhague. O discurso foi feito na participação do presidente na reunião anual do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (4).

“Existe uma tarefa que possivelmente todos vocês tenham consciência que é importante cumprir: criar novos mecanismos de financiamento, sobretudo para novas situações como a questão da transição climática. Todo mundo sabe que desde 2009, na COP15, em Copenhague, foi decidido que os países ricos iam compensar a ajuda aos países pobres doando US$ 100 bilhões por ano para enfrentar a situação climática”, começou Lula.

“Já estamos em 2025 e esse dinheiro até agora não apareceu. Aquilo que era 100 bilhões por ano, esse ano já é necessário US$ 1,6 trilhão para que a gente possa cumprir com os compromissos climáticos e não permitir que o planeta se aqueça a mais de 1,5ºC”, observou.

“Esse é um desafio de todo mundo e não há como fugir dele porque não existe outro planeta habitável até agora. Tem gente tentando, tem gente gastando dinheiro, fazendo investimento para ver se tem outro planeta. Até agora não tem, então somos obrigados a começar a pensar um modelo de desenvolvimento que primeiro seja um modelo capaz da gente ter garantia da redução dos efeitos de gases estufa”, defendeu.

