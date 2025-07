AGU diz que defenderá no STF legalidade dos decretos que aumentam IOF Em decisão nesta sexta-feira, ministro Alexandre de Moraes suspendeu decisões do governo e do Congresso Brasília|Do R7 04/07/2025 - 11h51 (Atualizado em 04/07/2025 - 13h17 ) twitter

Jorge Messias afirmou que decisão é vitória do 'princípio democrático' Daniel Estevão/AscomAGU/01.07.2025

O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que o órgão vai demonstrar “a total conformidade dos decretos presidenciais com a Constituição, enfatizando seu adequado uso na condução da política econômica, cambial e securitária do Poder Executivo Federal” durante as audiências de conciliação sobre o impasse do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Nesta sexta-feira (4), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou — além do encontro entre as partes — a suspensão de todos os efeitos dos decretos presidenciais que tratam do aumento do tributo (veja mais abaixo).

Messias também destacou que a AGU (Advocacia-Geral da União) valoriza a proposta de diálogo interinstitucional sugerida pelo STF, reconhecendo-a como um espaço importante para a resolução de conflitos.

“A AGU reafirma seu compromisso leal e dedicado ao processo conciliatório, ressaltando que o princípio democrático e, em especial, a separação de Poderes, emerge como o verdadeiro vencedor neste momento”, concluiu.

Veja nota da AGU na íntegra

Motta elogia decisão

Nas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou a decisão do ministro do STF e afirmou que a postura está em “sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara dos Deputados e da sociedade”.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara dos Deputados e da sociedade. Continuamos abertos ao diálogo institucional, com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do… — Hugo Motta (@HugoMottaPB) July 4, 2025

Entenda

Na decisão, Moraes deu o prazo de cinco dias para que as duas partes — o governo federal e o Legislativo — apresentem esclarecimentos formais sobre as medidas adotadas. O Planalto deverá justificar o aumento das alíquotas do IOF, promovido por meio dos Decretos 12.466, 12.467 e 12.499/2025. Já o Congresso terá que explicar os fundamentos do Decreto Legislativo 176/2025, que derrubou a medida presidencial.

O objetivo é conter a escalada da crise institucional provocada pelo embate entre os dois Poderes em torno do tema.

A audiência está marcada para o dia 15 de julho, às 15h, no plenário de audiências do STF, em Brasília. Foram convocados representantes do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados, do Senado, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da República e das legendas que acionaram a Corte.

Ao analisar o caso, Moraes afirmou que há indícios de que os decretos podem ter desviado de sua finalidade constitucional. O IOF, por definição, é um imposto de natureza extrafiscal — usado para regular a economia, e não para fins arrecadatórios diretos. Se for comprovado que o aumento teve como único propósito elevar a arrecadação, poderá haver desvio de finalidade e, portanto, inconstitucionalidade.

