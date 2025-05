Lula convida Wolney Queiroz para assumir Previdência no lugar de Lupi Atual secretário-executivo do ministério será confirmado ao cargo em meio aos escândalos do INSS; veja o que se sabe Brasília|Ana Isabel Mansur e Lis Cappi, do R7, em Brasília 02/05/2025 - 18h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 18h14 ) twitter

Wolney Queiroz, atual secretário-executivo da Previdência, vai assumir o ministério Vinicius Loures/Câmara dos Deputados (Arquivo)

Com anúncio da saída de Carlos Lupi do Ministério da Previdência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez convite para que o atual secretário-executivo do ministério, Wolney Queiroz, assuma o comando da pasta.

A solicitação foi apresentada nesta sexta-feira (2) e a confirmação deve ser oficializada em publicação do Diário Oficial ainda hoje.

Wolney Queiroz assumiu a função ‘número 2′ do ministério desde o início da gestão Lula. Com trajetória no PDT, que passa por espaços de liderança do partido na Câmara, a escolha pode amenizar o clima com partido, que fez ameaças de deixar o governo Lula.

O futuro ministro assumirá a pasta com desafio de enfrentar a crise ligada aos desvios no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). Investigações da Polícia Federal estimam R$ 6,3 bilhões em descontos irregulares em pagamentos de aposentados e pensionistas.

‌



Saída de Lupi

O ministro é o 8º nome a deixar o governo Lula desde o início da gestão. O ministro anunciou a demissão do cargo em publicação nas redes sociais. Minutos depois, o Planalto confirmou a informação, em nota.

O anúncio da saída de Lupi veio após uma reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A reunião não estava prevista incialmente.

‌



O desligamento contraria indicações de ministros do governo, que ponderaram por mais investigações do INSS antes de uma eventual mudança na Previdência. Em outra frente, críticos à gestão de Lula cobravam pela saída do ministro.

