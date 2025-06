Lula cria Rede Brasileira de Bancos de Alimentos para combater desperdício e fome Decreto cria articulação nacional para fortalecer medidas de captação e doação de alimentos; entenda Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/06/2025 - 10h11 (Atualizado em 13/06/2025 - 10h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Banco de alimentos pretende integrar ações em todo o país Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília. - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou, em decreto publicado nesta sexta-feira (13), a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos. A nova estrutura pretende integrar e fortalecer os bancos de alimentos no Brasil, reduzindo o desperdício e garantindo alimentação saudável à população.

A rede vai reunir iniciativas públicas e privadas que atuam na captação, recepção e distribuição gratuita de alimentos, com prioridade para famílias em situação de insegurança alimentar. O decreto também prevê atuação com ênfase na sustentabilidade e na gestão responsável dos alimentos.

O documento prevê, também, o respeito à cultura alimentar regional, a intersetorialidade com entes federativos, e a economia circular. Nesse campo, também entrarão incentivos à agricultura familiar e à adoção de tecnologias para reduzir perdas e desperdícios.

A participação na Rede Brasileira de Bancos de Alimentos será aberta a ações geridas por governos, centrais de abastecimento, serviços sociais autônomos e organizações da sociedade civil, desde que estejam devidamente registrados no CNPJ. A adesão será válida por cinco anos, com possibilidade de renovação.

‌



Como vai funcionar?

Um Comitê Gestor, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, será responsável pela supervisão da rede. A expectativa do governo federal é criar uma plataforma digital de monitoramento e avaliação das atividades e dados das instituições participantes.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp