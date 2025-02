Lula cumprimenta Trump e destaca ‘respeito mútuo’ e ‘amizade histórica’ com os EUA Norte-americano tomou posse nesta segunda; petista disse ‘estar certo’ de que parcerias entre os dois países vão crescer Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 20/01/2025 - 15h37 (Atualizado em 20/01/2025 - 20h57 ) twitter

Petista também comentou assunto em reunião Ricardo Stuckert/PR - 20.1.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tomou posse nesta segunda-feira (20). Em nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, o petista afirmou “estar certo” de que as parcerias entre Brasil e Estados Unidos vão crescer ao longo do mandato de Trump. Lula destacou, ainda, que a relação entre os dois países são pautadas no “respeito mútuo” e “amizade histórica”.

“Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias. Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso, que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico”, diz a nota (leia o texto completo abaixo).

Lula está reunido com os 38 ministros do governo nesta segunda, no primeiro encontro do ano. Ao abrir a reunião, o presidente comentou a posse do norte-americano. “Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele tenha uma gestão profícua, que traga melhorias ao povo americano, e que os Estados Unidos continuem sendo o parceiro histórico que sempre foram para o Brasil”, declarou aos integrantes da Esplanada dos Ministérios.

Republicano, Trump tomou posse como o 47º presidente dos Estados Unidos em Washington, capital do país. Ele recebeu 312 votos do colégio eleitoral americano e teve 51% dos votos populares. Ele retorna à Casa Branca com a promessa de acabar com o conflito no Oriente Médio — já que teve papel importante no acordo de cessar-fogo antes mesmo de assumir.

Trump também pretende dar fim à guerra entre Ucrânia e Rússia, fazer frente ao comércio chinês com o aumento de tarifas de produtos importados e reduzir o custo de vida para os americanos, que disparou com o aumento da inflação durante o governo de Joe Biden.

Nota completa

Em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os EUA são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica.

Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias. Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso, que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico.

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República

