Lula diz que acordo com UE é compatível com reindustrialização e Brasil não se limitará a exportar commodities Presidente recebeu a líder da União Europeia, Ursula von der Leyen, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feria (16)

O presidente Lula recebeu, nesta sexta-feira (16), no Rio de Janeiro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para tratar da assinatura oficial do acordo entre Mercosul e União Europeia, que acontece no Paraguai, neste sábado (17).

“Quando determinei a retomada das negociações do acordo de parceria Mercosul e União Europeia, deixei claro que esse processo deveria ser compatível com os objetivos de promoção do crescimento econômico e de reindustrialização do Brasil”, afirmou Lula. O presidente destacou que a parceria será focada no multilateralismo.

“União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um produto interno bruto de US$ 22 trilhões (R$ 118 trilhões, na cotação atual)”, disse.

Segundo ele, “a liberalização e a abertura comerciais só fazem sentido se forem capazes de promover o desenvolvimento sustentável e reduzir as desigualdades”, e, com isso, o presidente reforçou o compromisso com o meio ambiente, com os direitos dos povos indígenas, com os direitos dos trabalhadores e com a igualdade de gênero.

Lula disse também que o comércio e mais investimentos significam novos empregos e oportunidades dos dois lados do Atlântico. “Já somos grandes provedores de produtos agropecuários para a União Europeia, mas não nos limitaremos ao eterno papel de exportadores de commodities. Queremos produzir e vender bens industriais de maior valor agregado”, completou.

Para o presidente, “a União Europeia e o Mercosul compartilham valores como o respeito à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Mais diálogo político e mais cooperação vão garantir padrões elevados de respeito aos direitos trabalhistas e à defesa do meio ambiente”.

