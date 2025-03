Lula diz que Brasil vai negociar ao máximo com EUA sobre tarifas, mas não descarta reciprocidade Presidente destacou preocupação com medidas de Trump e os impactos na inflação e na taxa de juros norte-americanas Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 29/03/2025 - 08h57 (Atualizado em 29/03/2025 - 08h58 ) twitter

Lula diz que Brasil vai negociar ao máximo com EUA sobre tarifas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste sábado (29), que o Brasil vai “negociar ao máximo” com os Estados Unidos sobre as eventuais tarifas aplicadas aos produtos brasileiros. O petista destacou que Donald Trump não é o xerife do mundo e destacou preocupação com o impacto das medidas na inflação e na taxa de juros americanas. O chefe do Executivo disse, ainda, que se o recurso na OMC (Organização Mundial do Comércio) não funcionar, vai aplicar a reciprocidade.

“O Brasil está fazendo exatamente o que precisa ser feito: estamos negociando. Tanto o meu ministro Mauro Vieira quanto o meu ministro Geraldo Alckmin já fizeram duas reuniões com representantes do comércio dos Estados Unidos para discutir. Antes de fazer a briga da reciprocidade ou de fazer a briga na Organização Mundial do Comércio, a gente quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre comércio com os Estados Unidos”, afirmou Lula.

Na sequência, o presidente argumentou que os EUA são um importante parceiro do Brasil, com fluxo comercial de US$ 87 bilhões, e destacou dúvidas com os eventuais ‘tarifaços’ promovidos por Trump. “Eu sinceramente não sei o que vai acontecer na economia americana. Eu não sei se isso vai repercutir na inflação, no aumento da taxa de juros, ou seja, é importante que o presidente Trump tem o direito de fazer o que quiser na política americana, e nós temos o direito de fazer o que quiser na política brasileira, sempre levando em conta que nós somos defensores do livre comércio.”

Lula voltou a dizer que vê com tristeza o movimento de Trump parecer o xerife do mundo. “Ele não foi eleito para isso, ele foi eleito para governar os EUA. O Brasil vai tentar negociar ao máximo, todas as palavras que estarão no nosso dicionário de negociação, nós vamos utilizá-las, mas não teremos preocupação em recorrer na OMC. Se não for resolvido, temos o direito de impor reciprocidade aos EUA. É simples assim. Não tem nenhuma dificuldade. Os EUA têm que saber que não estão sozinhos no planeta Terra”.

Há uma expectativa de que Trump anuncie novas tarifas para países em 2 de abril. O novo anúncio pode atingir setores como automóveis, madeira e chips, entre outros. O presidente dos EUA deve penalizar também as nações que mantém negócios com a Venezuela do ditador Nicolás Maduro.

Parceiros comerciais dos Estados Unidos estudam aplicar tarifas em resposta ao anúncio de Donald Trump. De acordo com as projeções do governo, a tarifa de 25% sobre carros, autopeças e caminhões leves importados vai injetar o equivalente a mais de R$ 5 trilhões na economia americana. Já a indústria automotiva prevê que a medida deva aumentar o preço dos automóveis em 10%. Entre os maiores fornecedores no setor estão México, Canadá, Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Juntos, os países respondem por 75% das importações americanas de veículos.

