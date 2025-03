Trump precisa ser destemido para trazer montadoras de volta ao país, diz professor

As tarifas sobre carros importados anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são uma tentativa de reindustrializar o país e pode inviabilizar a continuidade de indústrias dentro dos EUA, afirma Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (27), Furriela explica que essa iniciativa enfrenta um desafio: o elevado custo da mão de obra americana . Segundo ele, os trabalhadores nos EUA são condicionados à prestação de serviços e representam um gasto mais alto para os empregadores.



Nesta segunda-feira (24), o Trump afirmou que pode conceder “várias pausas em tarifas para diversos países”, mas adiantou que anunciará sobretaxas adicionais nos próximos dias. As novas taxações devem atingir setores como automóveis, madeira e chips, além de penalizar governos que mantiverem negócios com a Venezuela, como já havia anunciado.