Lula diz que presidente da Petrobras parece ‘frágil’ e ‘bobinha’, mas é ‘competente’ Presidente da República elogiou Magda Chambriard e disse que ela é capaz de dirigir ‘duas Petrobras’ Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 04/07/2025 - 14h10 (Atualizado em 04/07/2025 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente participou de cerimônia ao lado de Magda Chambriard, da Petrobras Ricardo Stuckert / PR - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, parece “frágil” e “bobinha”, mas é “extraordinariamente competente”.

A declaração foi dada nesta sexta-feira (4), no começo da tarde, durante discurso em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde o presidente anunciou o investimento de R$ 33 bilhões em projetos de refino e petroquímica no estado carioca.

“Quem olha para a Magda pela primeira vez na vida, [pensa]: ‘Essa mulher frágil, essa mulher que anda devagar, que fala manso, ela não tem condições de dirigir uma empresa da magnitude da Petrobras’. E a surpresa é que a companheira Magda é extraordinariamente competente para dirigir não uma Petrobras, mas duas Petrobras ela teria competência”, afirmou.

Momentos depois, Lula voltou a elogiar a presidente da estatal: “Por isso, Magda, estou fascinado com a sua presidência. Quem ver a Magda pensa: ‘Aquela presidenta é bobinha, vamos acochar ela’, e está ferrado. Está ferrado porque não sabe a quantidade de inteligência tratada de veneno que tem na cabeça dessa mulher”, elogiou.

‌



Entenda

As declarações de Lula foram feitas em discurso em que anunciou o investimento de R$ 33 bilhões para refino e petroquímica no Rio de Janeiro.

O montante será usado para o projeto do Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí, e sua integração com a Reduc (Refinaria Duque de Caxias). O complexo receberá um total de investimentos estimado em R$ 26 bilhões, com projeção de geração de 30 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

‌



A nova estrutura, segundo o governo federal, ampliará a produção de combustíveis essenciais, como diesel S-10 (em 76 mil barris por dia), querosene de aviação (em 20 mil barris por dia) e lubrificantes grupo II (em 12 mil barris por dia).

Enquanto isso, os investimentos na área petroquímica incluirão a expansão da planta de polietileno da Braskem, que aumentará sua capacidade produtiva em até 220 mil toneladas por ano.

‌



Para a empresa, serão destinados R$ 4,1 bilhões em um projeto que poderá gerar cerca de 7.500 empregos diretos e indiretos.

Outro projeto do Complexo de Energias Boaventura é a nova central termelétrica, com duas usinas de 400 MW cada, com previsão de participação no próximo leilão de energia. A Petrobras também prevê a construção de uma nova central termelétrica na Reduc, substituindo equipamentos obsoletos de geração de vapor e energia elétrica.

O investimento, de R$ 860 milhões, deve gerar aproximadamente 640 postos de trabalho, elevar a confiabilidade e alçar a refinaria aos melhores padrões internacionais de eficiência.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp