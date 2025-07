Cobrança de R$ 7 por hora para estacionar na Rodoviária de Brasília começa neste domingo Com implementação gradual, preços começam a R$ 7 por hora; valor pode chegar a R$ 12/hora Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 04/07/2025 - 13h05 (Atualizado em 04/07/2025 - 13h10 ) twitter

Valores cobrados no estacionamento da Rodoviária serão de R$ 7 e R$ 12 por hora Reprodução/Semob - Arquivo

O estacionamento da Rodoviária do Plano Piloto , no Distrito Federal, vai começar a ser cobrado a partir deste domingo (6), de forma gradual, dividido por setores. Cobrança inicial será apenas em vagas localizadas próximas ao Conic e na plataforma superior, voltadas para o Setor de Diversões Sul, com valor de R$ 7 por hora.

O pagamento será feito em terminais de autoatendimento instalados na plataforma superior da rodoviária, com opções de débito, crédito e Pix. O aplicativo Atlas Park também é uma opção possível.

As outras áreas de estacionamento serão tarifadas de forma escalonada a partir dos próximos dias, mediante aviso prévio. Quando todo o sistema estiver implementado, a cobrança será de R$ 7 por hora em vagas próximas ao Conic e na plataforma superior e de R$ 12 por hora para vagas atrás da rodoviária, próximas ao Conjunto Nacional.

Pacotes de diárias e planos para mensalistas estão disponíveis para a população. Segundo o GDF, todos os veículos estacionados terão seguro incluso, de forma a oferecer mais segurança para os usuários.

O consórcio Catedral — formado pelas empresas RZK Empreendimentos Imobiliários Ltda e Atlântica Construções, Comércio e Serviços Ltda — é responsável pela gestão do local desde 1º junho. O GDF afirma que o contrato de concessão previa que a concessionária podia iniciar a cobrança pelo estacionamento imediatamente, mas que o consórcio optou por atrasar a medida “para garantir uma comunicação clara com os usuários e evitar qualquer surpresa”.

“A decisão reforça o compromisso com uma transição gradual e transparente, com foco na boa experiência dos passageiros”, afirma a Semob (Secretaria de Transporte e Mobilidade).

