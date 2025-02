Lula diz que quer Pacheco como governador de MG e não responde sobre Lira Presidente comentou ainda que Gleisi Hoffman tem todas credenciais para assumir pasta na Esplanada dos Ministérios Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 30/01/2025 - 12h38 (Atualizado em 30/01/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula comenta Pacheco, Lira e Gleisi na Esplanada dos Ministérios Ricardo Stuckert/PR - 30.01.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quarta-feira (30), seu desejo de que o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seja governador de Minas Gerais. A declaração foi dada após ser questionado se o parlamentar assumirá o comando de um ministério na reforma ministerial que o petista pretende fazer neste ano.

Lula também foi questionado se o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vai assumir alguma pasta. “Não posso dizer quem vai ser. Eu se pudesse falar eu falaria. Eu quero que o Pacheco seja governador de Minas Gerais”, disse. Além disso, o chefe do Executivo comentou a eventual ida da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, para a Esplanada dos Ministérios.

“Eu estava preso e fui um dos responsáveis para que a Gleisi virasse presidente do partido. Ela é um quadro muito refinado. Para ser do PT, tem que ganhar a confiança do PT. Ela tem condição de ser ministra em muitos cargos. Até agora, nada está definido. Ela não falou comigo, eu não falei com ela”, explicou Lula, deixando claro que ainda não há conversa formal sobre sua possível nomeação.

Neste momento, Lula ainda não definiu quais ministros devem sair dos cargos e quem serão os novos integrantes. Lira consultou aliados e a cúpula do partido sobre a possibilidade de assumir um ministério. A bancada do PP tem dito, nos bastidores, que vai trabalhar pelo nome dele em uma pasta. Entre as possibilidades, estão Saúde e Agricultura.

‌



Na avaliação de aliados, Lira chefiar um ministério evitaria que retornasse à “planície”, além de blindá-lo de investigações que pairam sobre ele. A mais recente foi o inquérito aberto por determinação do ministro do STF Flávio Dino para investigar supostas manobras capitaneadas pelo atual presidente da Câmara relacionadas aos R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Troca de ministros

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) foi a primeira pasta a passar por mudanças. Paulo Pimenta deixou o comando do órgão e foi substituído pelo publicitário Sidônio Palmeira, responsável pela campanha presidencial de Lula em 2022.

Pimenta, que ocupava a Secom desde o início do governo, chegou a chefiar o Ministério Extraordinário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, entre maio e setembro de 2024. Seu futuro ainda não foi definido, mas há a possibilidade de que reassuma sua vaga na Câmara dos Deputados, onde é parlamentar pelo Rio Grande do Sul.