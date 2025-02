Lula envia carta a presidente dos Jogos Pan-Americanos e defende Rio e Niterói como sedes em 2031 Se as cidades forem aprovadas, será a terceira vez que o Brasil receberá a competição; decisão deve ser divulgada em agosto Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 24/01/2025 - 19h38 (Atualizado em 24/01/2025 - 19h50 ) twitter

'Vou assinar com muito orgulho', declarou Lula Ricardo Stuckert/Presidência da República - 22.1.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira (24) uma carta ao presidente dos Jogos Pan-Americanos, Neven Álvarez, para defender Rio de Janeiro e Niterói como as cidades sedes da edição de 2031. A cerimônia de assinatura ocorreu no Palácio do Planalto, ao lado dos prefeitos Eduardo Paes (PSD), do Rio, e Rodrigo Neves (PDT), de Niterói. O COB (Comitê Olímpico Brasileiro) tem até a próxima quarta-feira (29) para oficializar a candidatura brasileira. Cada país pode oferecer apenas uma proposta.

“Essas duas cidades têm todas as condições para fazer os Jogos Pan-Americanos mais extraordinários que os esportistas já viram”, afirmou Lula, em vídeo publicado nas redes sociais. Caso sejam escolhidos, os municípios também vão receber os Jogos Parapan-Americanos.

Se a candidatura da dupla for confirmada, ela será indicada à Odepa (Organização Pan-Americana). O anúncio da sede da competição deve ser feito em agosto. Além das cidades fluminenses, apenas Assunção, no Paraguai, demonstrou interesse, até o momento, de receber o evento.

Lula destacou que o pedido ao presidente dos Jogos Pan-Americanos é feito “com muito respeito e carinho”. “[Estou] pedindo simplesmente que ele permita que os Jogos Pan-Americanos de 2031 sejam feitos no Rio de Janeiro e na cidade de Niterói. Porque o Rio já sediou os Jogos Pan-Americanos de 2007, já sediou as Olimpíadas de 2016, então eu vou assinar aqui, com muito orgulho, na esperança de que o comitê que cuida disso leve em conta a importância desses jogos serem realizados no Brasil”, completou o presidente.

Além de Rio e Niterói, São Paulo tinha demostrado interesse em concorrer. No entanto, a prefeitura da capital paulista desistiu para apoiar as cidades fluminenses. “A decisão, tomada em comum acordo com o governo do Rio e as prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, tem como base a relevante infraestrutura disponível das duas cidades — Rio de Janeiro sediou as Olimpíadas em 2016″, destacou a prefeitura paulistana na semana passada, em nota.

Se a candidatura brasileira for a escolhida, será a terceira vez que o país vai sediar os Jogos Pan-Americanos. São Paulo recebeu o evento em 1963 e o Rio, em 2007.