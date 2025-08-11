Lula fará reunião com Alckmin sobre medidas a setores afetados por tarifaço Encontro ocorrerá nesta segunda-feira (11) no Palácio do Planalto Brasília|Do Estadão Conteúdo 10/08/2025 - 21h41 (Atualizado em 10/08/2025 - 21h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pela manhã, o presidente Lula abre a semana com a costumeira reunião às 9h Ricardo Stuckert / PR - 05.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com o vice e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), nesta segunda-feira (11), às 17h, no Palácio do Planalto.

Há a expectativa de que o presidente delibere sobre o pacote de medidas de apoio a setores afetados pelas tarifas de 50% impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Alckmin participaria nesta segunda-feira do lançamento do Peiex (Programa de Qualificação para Exportação), em São Paulo, mas o evento foi adiado pela ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) devido à convocação da reunião no Palácio do Planalto por Lula.

Na semana passada, o vice-presidente disse que a decisão sobre as medidas seria anunciada até a próxima terça-feira (12). Pela, o presidente abre a semana com a costumeira reunião às 9h com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de imprensa, Laércio Portela.

‌



Às 9h30, Lula recebe a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Às 14h40, o presidente despacha com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, e, às 15h, participa cerimônia de entrega do Prêmio MEC da Educação Brasileira, também no Planalto.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp