‘Governo decidiu fazer o mais difícil’, critica economista ao comentar plano para conter tarifaço

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o plano de contingência ao tarifaço dos Estados Unidos deve sair até a próxima terça-feira (12). A ajuda aos setores afetados pelas taxas norte-americanas deve ser avaliada conforme o grau de exportação.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (8), Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio, explica como deve funcionar o plano. “O que provavelmente vai vir é um plano de empréstimo subsidiado do governo. Alguma coisa para socorrer a empresa que não vai conseguir vender ou que vai até perder sua produção”, analisa.



“Muitas das vendas para os Estados Unidos são de alimentos, são de produtos perecíveis, como frutas, pescados. Então se esses produtos não tiverem um destino rapidamente, ele acaba gerando uma perda, o produto estraga e a empresa leva esse prejuízo”, diz o economista.



Medina ainda critica a decisão do governo em evitar negociações com o governo norte-americano. “Eu vejo os Estados Unidos como o nosso segundo maior cliente. Se ele está impondo alguma coisa que não nos agrada, a gente precisa sentar lá, entender quais são as condições e renegociar isso. Mas em vez de renegociar, o governo decidiu fazer o mais difícil, criar um pacote de apoio às empresas”, completa.