Lula inaugura fábrica de hemoderivados e entrega títulos de regularização fundiária Presidente participa de cerimônias em Pernambuco nesta quinta; 599 títulos serão entregues na comunidade Brasília Teimosa Brasília|Do R7, em Brasília 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 )

rasil busca retomar a exportação de frango para a China Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugura nesta quinta-feira (14) uma fábrica de hemoderivados da Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia) e entrega 599 títulos de regularização fundiária para famílias de um assentamento. As ações serão realizadas ao longo do dia em Pernambuco.

O primeiro evento de Lula é a inauguração da fábrica, em Goiana (PE), que vai produzir medicamentos essenciais ao SUS (Sistema Único de Saúde), como albumina, imunoglobulina e fatores de coagulação VIII e IX. Os medicamentos serão produzidos por meio do plasma das doações de sangue.

A estratégia será usada para autossuficiência do Brasil na produção desses medicamentos de alto custo que serão ofertados de forma gratuita pelo SUS.

Durante a tarde, Lula entrega os títulos de regularização na comunidade de Brasília Teimosa, em parceria com a Prefeitura do Recife. A regularização faz parte do Programa Imóvel da Gente, política pública de regularização fundiária promovida pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos).

A comunidade de Brasília Teimosa foi um dos objetos do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre MGI e a Prefeitura do Recife para a entrega dos títulos aos beneficiários.

Na Etapa 1, a entrega de títulos contempla uma área de aproximadamente 80.000 m², avaliada em mais de R$ 3,8 milhões.

