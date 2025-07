Lula lamenta morte de dois brigadistas do IBGE combatendo incêndio no Distrito Federal Presidente reforçou que trabalhadores estavam cumprindo missão com ‘coragem e comprometimento’; caso aconteceu nesta terça Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 30/07/2025 - 13h22 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h33 ) twitter

Servidores estavam combatendo incêndio no Residencial Tororó CBMDF/Divulgação - 29.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta quarta-feira (30) a morte de Manoel José de Souza Neto e Valmir de Souza e Silva, ambos de 65 anos, brigadistas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que morreram carbonizados no Distrito Federal enquanto combatiam um incêndio em vegetação no Residencial Tororó, região situada entre São Sebastião e Santa Maria.

No texto, Lula lamenta “profundamente a trágica perda dos dois servidores” e presta solidariedade “às famílias, colegas de trabalho e a todos que se dedicam diariamente à proteção do meio ambiente”.

“Esses trabalhadores estavam cumprindo sua missão com coragem e comprometimento, defendendo o nosso país, a nossa biodiversidade e o nosso povo”, diz.

A nota acrescenta que o atual governo tem atuado em diversas frentes contra os incêndios florestais e os efeitos da emergência climática.

‌



Lamento profundamente a trágica perda dos dois servidores do IBGE durante o combate ao incêndio florestal no Distrito Federal. Minha solidariedade e meu abraço às famílias, aos colegas de trabalho e a todos que se dedicam diariamente à proteção do meio ambiente. Esses… — Lula (@LulaOficial) July 30, 2025

“A sanção da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, há um ano, por exemplo, trouxe importantes avanços, com mais brigadistas, mais equipamentos, apoio aos estados e ações coordenadas de prevenção e resposta. Hoje o Brasil está mais preparado para enfrentar os incêndios”, afirmou.

No entanto, o presidente reconheceu que ainda há muito a se fazer. “Vamos seguir investindo, com seriedade e responsabilidade, para proteger vidas humanas, as florestas brasileiras e o futuro das próximas gerações”, afirmou.

‌



Entenda

Na tarde desta terça-feira (29), o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) foi acionado para conter um incêndio em vegetação no Residencial Tororó, região situada entre São Sebastião e Santa Maria. O alerta chegou às 13h28, mobilizando nove viaturas para o combate às chamas.

Durante a operação, por volta das 15h37, as equipes receberam um novo chamado para auxiliar na busca de dois prestadores de serviço do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que atuavam no combate em outro ponto do incêndio.

‌



Após alguns minutos de buscas, os corpos carbonizados dos dois homens foram encontrados.

A dinâmica do acidente permanece desconhecida. A área foi isolada pelas autoridades, enquanto a Polícia Civil e a Polícia Militar do Distrito Federal foram acionadas para iniciar as investigações.

O IBGE conta com uma reserva ecológica que serve para prevenção e combate aos incêndios florestais na capital federal. O instituto realiza ações como a criação de aceiros ao longo das rodovias que cortam a área e promove campanhas de conscientização ambiental.

Palavras das autoridades

Em nota, a presidência do IBGE confirmou o incêndio e as mortes, afirmando que a ação dos servidores aconteceu para combater o fogo na área externa do local, que poderia se alastrar para a reserva.

“A direção do IBGE, por meio da Superintendência no Distrito Federal, está oferecendo suporte às famílias das vítimas e adotando as medidas necessárias”, conclui o comunicado.

Em pronunciamento durante uma coletiva, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, lamentou a perda dos brigadistas.

“Gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte de dois brigadistas do IBGE, durante uma operação de combate ao fogo no Distrito Federal. É muito triste. Infelizmente, esses profissionais enfrentam situações de risco constantes”, discursou.

