Ministros de Lula comentam julgamento de Bolsonaro: ‘Dia histórico para a democracia’ Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus integrantes do núcleo 1 da trama golpista começa nesta terça Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 10h32 (Atualizado em 02/09/2025 - 10h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro Moraes também autorizou revista em carros que saírem da casa do ex-presidente Pedro Gontijo/Senado Federal - 21/07/2025

Alguns ministros e aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentaram, nesta terça-feira (2), o começo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus integrantes do núcleo 1 da trama golpista. A maioria deles classificou o julgamento como um dia histórico para a democracia (veja abaixo).

No começo da manhã, por exemplo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, observou em entrevista a uma rádio local que uma pessoa não pode “tramar a morte de um presidente eleito e isso ficar impune”.

A declaração foi feita em referência ao Plano Punhal Verde Amarelo, em que supostamente era planejado matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. A trama teria sido pensada como forma de impedir a posse de Lula em 2023 e para que houvesse um suposto golpe de Estado.

‌



“O judiciário vai fazer o julgamento com base nas provas que foram recolhidas. É evidente que o país quer que se julgue as pessoas por crimes que cometeram. Você não pode, na minha opinião, tramar a morte de um presidente eleito, de um vice-presidente e preparar a morte de um ministro do Supremo Tribunal Federal e isso ficar impune”, disse Rui.

Para o titular da Casa Civil, cada membro envolvido na tentativa de golpe deve ser julgado “conforme o tamanho da sua participação nos crimes cometidos”.

‌



“Cada um deve receber, eventualmente, a pena que corresponda a responsabilidade que ele teve nessa tentativa de crime. Porque não é possível que isso fique impune. Eu digo sempre que a impunidade é irmã gêmea da criminalidade. Toda vez que aumenta a impunidade, aumenta a criminalidade, porque estimula as pessoas a cometerem crimes já que acham que não vão pagar por eles”, analisou.

Além de Rui Costa, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, definiu, nas redes sociais, o julgamento do ex-presidente como um encontro com a democracia.

‌



“O Brasil tem hoje um encontro marcado com a democracia. O julgamento da ação penal do golpe pelo Supremo Tribunal Federal marca o fim de um ciclo histórico, em que permaneciam impunes os que atentavam contra o estado de direito e os governos eleitos pelo povo em nosso país. Todos os ritos do devido processo legal, a presunção de inocência e o direito de defesa foram rigorosamente observados, o que jamais teria acontecido sob as ditaduras do passado ou naquela que os réus, civis e militares, tentaram nos impor”, escreveu.

Ela acrescentou que, agora, “a Justiça terá a palavra final”. “Que seja para afirmar ao Brasil e ao mundo que a era dos golpes e do arbítrio acabou. Democracia Sempre!”, afirmou.

O Brasil tem hoje um encontro marcado com a democracia. O julgamento da ação penal do golpe pelo Supremo Tribunal Federal marca o fim de um ciclo histórico, em que permaneciam impunes os que atentavam contra o estado de direito e os governos eleitos pelo povo em nosso país. Todos… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) September 2, 2025

Também se posicionou o ex-ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula e deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). “Ele (Bolsonaro) está sendo julgado por liderar uma organização criminosa armada, planejar um golpe de Estado, atacar a democracia e até cogitar assassinatos”, disse.

Bolsonaro não está sendo julgado por “vandalismo”!

Ele está sendo julgado por liderar uma organização criminosa armada, planejar um golpe de Estado, atacar a democracia e até cogitar assassinatos.



🔁 • @ptbrasil pic.twitter.com/ony3Wat33d — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) September 2, 2025

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), foi na mesma linha de Gleisi e disse que o julgamento é um dia histórico para a democracia brasileira. “Dia histórico para a democracia brasileira. Dois momentos marcam a história da democracia. A promulgação da Carta em 1988 e hoje o julgamento do comando golpista de 8 de janeiro de 2023”, escreveu.

Dia histórico para a democracia brasileira. Dois momentos marcam a história da democracia. A promulgação da carta em 1988 e hoje o julgamento do comando golpista de 08 de janeiro de 2023. — José Guimarães (@guimaraes13PT) September 2, 2025

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp