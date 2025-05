Brasil não será quintal de ninguém, diz Lula sobre posicionamento dos EUA Presidente ressaltou soberania do Brasil em entrevista coletiva na Rússia, onde teve reunião bilateral com Putin Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Luiz Fara Monteiro, RECORD 10/05/2025 - 08h22 (Atualizado em 10/05/2025 - 08h26 ) twitter

Lula defendeu soberania do Brasil Ricardo Stuckert/PR - 10.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o posicionamento dos Estados Unidos sobre o Brasil e a América Latina ser o quintal do país norte-americano. “O Brasil não é um quintal. É um país livre e soberano com interesses soberanos do seu povo. A gente trata com muito respeito dos Estados Unidos, porque temos 200 anos de relações diplomáticas, e queremos ser tratados com muito respeito”, disse.

A declaração de Lula foi feita em Moscou, na Rússia, em coletiva de imprensa neste sábado (10) ao ser questionado sobre afirmação feita pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, em abril. Na ocasião, Hegseth se referiu a América Latina como sendo um quintal dos EUA.

“O Brasil não quer ser melhor do que ninguém, mas o Brasil não aceita ser pior do que ninguém. O Brasil no mínimo quer ser tratado em igualdade de condições. Então, o Brasil quer ser tratado com muito respeito. Nós temos um país muito grande, um país com 213 milhões de habitantes, um país com um povo muito generoso, mas um país com um povo que ama o seu país. Portanto, o Brasil não será quintal de ninguém, de nenhum país, de nenhum continente. O Brasil será o quintal do Brasil, um país livre e soberano”, reforçou Lula.

Visita à Rússia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na sexta-feira (9), em Moscou, na Rússia, das celebrações dos 80 anos da vitória do país sobre os nazistas, na Segunda Guerra Mundial. Os eventos, que incluem um desfile cívico-militar na Praça Vermelha e uma oferenda floral no Túmulo do Soldado Desconhecido, na Muralha do Kremlin, ocorrem pela manhã, no fuso local (madrugada, pelo horário de Brasília). Depois das solenidades, Putin e Lula tiveram uma reunião bilateral.

‌



Em seguida, Lula reuniu-se com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. O político tinha um encontro marcado com o brasileiro em dezembro do ano passado, mas a agenda precisou ser cancelada devido à internação do presidente. Na ocasião, Lula sofreu uma queda e precisou passar por cirurgia.

Lula está no país desde o início da tarde de quarta-feira (7) e participou, também, de um jantar com Putin no Grande Palácio do Kremlin, residência oficial do chefe de Estado russo. Eles sentaram-se lado a lado no evento, que ocorreu às 13h de quinta, no horário de Brasília (DF).

