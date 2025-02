Lula minimiza queda de popularidade apontada em pesquisa e aposta na segunda metade do governo Presidente diz não ligar para levantamento e que período da gestão costuma ser criticado: ‘É assim mesmo’ Brasília|Lis Cappi e Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 30/01/2025 - 13h25 (Atualizado em 30/01/2025 - 14h35 ) twitter

Lula Ton Molina/FotoArena/Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou, nesta quinta-feira (30), a queda na popularidade do governo apontada em pesquisa Quaest, divulgada no início da semana. O levantamento indicou que a aprovação da gestão passou de 52% para 47%, entre dezembro e este janeiro.

O resultado não preocupou Lula, conforme as declarações dele a jornalistas. “É muito cedo fazer pesquisa sobre 2026 e é muito cedo para avaliar o governo com dois anos de governo”, afirmou. “Não se preocupe com pesquisa porque o povo tem razão, a gente não está entregando [tudo] aquilo que a gente prometeu”, emendou em outro momento.

O presidente também disse não ligar para levantamentos e atribuiu uma mudança ao período de qualquer governo.

“É assim mesmo. Ou seja, você tem um primeiro ano de governo que como você ganhou as eleições, o povo tem muita expectativa e o povo está muito tranquilo”, afirmou.

A pesquisa Quaest foi divulgada na segunda-feira (27), e feita a um pedido da Genial Investimentos e realizado, entre os dias 23 e 26 de janeiro. Foram entrevistados 4,5 mil eleitores em todo o Brasil. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança, 95%.

A última pesquisa feita pelo mesmo instituto apontou resultados melhores em 2 pontos percentuais ao governo Lula. Entre os dois levantamentos, houve a onda de desinformação e o recuo ligado ao monitoramento do Pix por parte da Receita Federal.