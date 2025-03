Lula parabeniza Walter Salles por Oscar de Ainda Estou Aqui: ‘Lavou a alma do povo brasileiro’ Durante a conversa, Lula destacou o impacto do filme na reconstrução da memória nacional Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 05/03/2025 - 08h23 (Atualizado em 05/03/2025 - 08h27 ) twitter

Lula parabeniza Walter Salles por Oscar Divulgação/Ainda Estou Aqui - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o cineasta Walter Salles pelo Oscar de Melhor Filme Internacional conquistado por Ainda Estou Aqui. Em um vídeo publicado na noite de terça-feira (4), Lula conversou por telefone com o diretor e celebrou a vitória como um momento histórico para o Brasil (veja o vídeo abaixo).

“Foi uma noite de ouro para o Brasil”, declarou o presidente. “Acho que você já fez outras coisas muito importantes, mas, dessa vez, você conseguiu lavar a alma do povo brasileiro, do cinema brasileiro e recuperar, de uma forma muito importante, a história do Rubens Paiva”, afirmou.

Dirigido por Walter Salles, Ainda Estou Aqui conta a história de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, mulher do ex-deputado federal Rubens Paiva, que foi sequestrado e morto durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). O longa é baseado no livro do escritor Marcelo Rubens Paiva, filho do casal.

Durante a conversa, Lula destacou o impacto do filme na reconstrução da memória nacional. “Você conseguiu dar a seriedade e a leveza necessárias para que Fernanda Torres representasse Eunice Paiva”, disse, lembrando que conheceu pessoalmente a família do ex-deputado.

Para o presidente, a conquista de Ainda Estou Aqui no Oscar representa um marco para o cinema nacional. “É uma coisa estupendamente fantástica, extraordinária. Você, a Fernanda [Torres] e toda a equipe fizeram história. Essa vitória não acontece só por causa de uma pessoa, mas por causa de uma história que comoveu e sensibilizou a todos nós. Fiquei muito orgulhoso”, declarou.

Walter Salles se disse honrado pelas palavras do presidente e destacou a importância do livro de Marcelo Rubens Paiva como base para o roteiro. “Foi uma honra poder adaptar um livro tão luminoso e extraordinário, que fala sobre a luta e a resistência da família Paiva. Essa história foi elevada pelo talento de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”, disse o cineasta.

Nas cenas finais do filme, a veterana Fernanda Montenegro interpreta Eunice Paiva, mãe da personagem vivida por Fernanda Torres. Salles exaltou a atuação das atrizes e fez questão de ressaltar seu papel na cultura brasileira: “São três mulheres únicas, que representam o que há de melhor no Brasil.”

