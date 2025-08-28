Lula recebe presidente do Panamá em nesta quinta-feira É a segunda visita oficial de um chefe de Estado nesta semana; na segunda (25), petista se reuniu com o presidente da Nigéria Brasília|Do R7, em Brasília 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula recebe o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, em Brasília nesta quinta-feira.

A cerimônia inclui uma reunião bilateral, assinatura de acordos e declaração conjunta à imprensa.

Esta é a segunda visita de chefe de Estado da semana, após encontro com o presidente da Nigéria.

O governo brasileiro busca expandir parcerias e mercados após tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula busca ampliar mercados após tarifaço de Trump José Cruz/Agência Brasil - 27.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quinta-feira (28), em Brasília (DF), o presidente do Panamá, José Raúl Mulino. Na reunião bilateral, os chefes de Estado assinarão acordos e farão uma declaração à imprensa no Palácio do Planalto.

Em seguida, os líderes seguem para o Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, para um almoço oficial.

É a segunda visita de um chefe de Estado estrangeiro ao Brasil nesta semana, em meio ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros.

Desde que o mandatário norte-americano anunciou a tarifa de 50%, em 9 de julho, o governo de Lula trabalha para ampliar as parcerias com outros países e abrir mercados a itens produzidos pelo Brasil.

Brasil e Nigéria

Na última segunda-feira (25), Lula recebeu o presidente da Nigéria, Bola Tinubu. Ao lado do nigeriano, o petista falou sobre o crescimento das relações comerciais entre os dois países e voltou a defender publicamente o multilateralismo — dessa vez, sem citar o presidente dos EUA.

Neste ano, Nigéria e Brasil comemoram 65 anos de relacionamento bilateral. O Brasil foi o único país sul-americano convidado ao evento de proclamação da independência da Nigéria, em 1º de outubro de 1960.

A nação, no ano passado, foi a quarta maior parceira comercial do Brasil na África, com fluxo comercial de US$ 2 bilhões — um crescimento de 20% com relação a 2023.

Segundo dados do governo federal, o Brasil exporta principalmente açúcares e melaços (74%). As importações, por outro lado, são concentradas em fertilizantes (48%) e petróleo e derivados (48%).

Veja os principais acordos assinados entre Brasil e Nigéria:

Acordo de cooperação de serviços aéreos;

Acordo de cooperação na formação de diplomatas;

Memorando de entendimento para consultas políticas, relações bilaterais e questões nacionais e internacionais e

Acordo de cooperação em ciência e tecnologia para desenvolvimento de biotecnologia, bioeconomia e transformação digital.

