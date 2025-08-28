Lula recebe presidente do Panamá em nesta quinta-feira
É a segunda visita oficial de um chefe de Estado nesta semana; na segunda (25), petista se reuniu com o presidente da Nigéria
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quinta-feira (28), em Brasília (DF), o presidente do Panamá, José Raúl Mulino. Na reunião bilateral, os chefes de Estado assinarão acordos e farão uma declaração à imprensa no Palácio do Planalto.
Em seguida, os líderes seguem para o Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, para um almoço oficial.
É a segunda visita de um chefe de Estado estrangeiro ao Brasil nesta semana, em meio ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros.
Desde que o mandatário norte-americano anunciou a tarifa de 50%, em 9 de julho, o governo de Lula trabalha para ampliar as parcerias com outros países e abrir mercados a itens produzidos pelo Brasil.
Brasil e Nigéria
Na última segunda-feira (25), Lula recebeu o presidente da Nigéria, Bola Tinubu. Ao lado do nigeriano, o petista falou sobre o crescimento das relações comerciais entre os dois países e voltou a defender publicamente o multilateralismo — dessa vez, sem citar o presidente dos EUA.
Neste ano, Nigéria e Brasil comemoram 65 anos de relacionamento bilateral. O Brasil foi o único país sul-americano convidado ao evento de proclamação da independência da Nigéria, em 1º de outubro de 1960.
A nação, no ano passado, foi a quarta maior parceira comercial do Brasil na África, com fluxo comercial de US$ 2 bilhões — um crescimento de 20% com relação a 2023.
Segundo dados do governo federal, o Brasil exporta principalmente açúcares e melaços (74%). As importações, por outro lado, são concentradas em fertilizantes (48%) e petróleo e derivados (48%).
Veja os principais acordos assinados entre Brasil e Nigéria:
- Acordo de cooperação de serviços aéreos;
- Acordo de cooperação na formação de diplomatas;
- Memorando de entendimento para consultas políticas, relações bilaterais e questões nacionais e internacionais e
- Acordo de cooperação em ciência e tecnologia para desenvolvimento de biotecnologia, bioeconomia e transformação digital.
