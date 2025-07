Lula: 'Brics é um conjunto de países querendo criar outro jeito de organizar o mundo'

No discurso que encerrou a cúpula do Brics no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (7), o presidente Lula criticou ao sistema internacional de governança e apontou o grupo de países emergentes como alternativa a um mundo conflituoso. “Eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil já tinha realizado a melhor reunião que o G20 já tinha feito e o Brasil hoje realizou a mais importante reunião que o Brics já fez”, disse.



O presidente defendeu mudanças na ONU (Organização das Nações Unidas) e no FMI (Fundo Monetário Internacional) , que, segundo ele, perderam legitimidade ao promover políticas que penalizam os países pobres. “O FMI foi um banco de investimento para atender as necessidades dos países mais pobres. Não é para emprestar dinheiro e levar os países à falência, como tem acontecido”, comentou.



Lula acusou o Conselho de Segurança da ONU de não conter os conflitos e de promover guerras: “Desde a guerra do Iraque, da invasão da Líbia, da morte do Khadafi, até a guerra com a Ucrânia [...], ninguém pede licença para fazer guerra, vai tomando decisão e vai fazendo”.



O presidente também apontou a falta de representação no sistema global e perguntou por que países como Brasil, Índia, México, Nigéria, Egito e Etiópia seguem fora do Conselho de Segurança da ONU: “Os que ficaram no Conselho de Segurança em 1945 não querem sair e não querem permitir que outros entrem”.



O petista comentou ainda que o Brics pode ser a “válvula de escape que a humanidade precisa” e propôs que o grupo convide os demais países do G20 para o bloco. “Não precisa ter G7, ter G20. [...] Poderia ser a ONU, o grande centro de debates dos problemas mundiais. Não é mais”, disse.