Lula sanciona reajuste para servidores federais com impacto fiscal de R$ 73,7 bilhões Proposto pelo governo em abril, projeto foi enviado ao Congresso em regime de urgência constitucional Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 03/06/2025 - 07h50 (Atualizado em 03/06/2025 - 07h55 )

Presidente Lula sancionou reajuste dos servidores nesta terça Ricardo Stuckert / PR - 29.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta terça-feira (3) a lei que autoriza o reajuste salarial para servidores federais, cargos comissionados e funções de confiança.

Com impacto fiscal estimado em R$ 17,9 bilhões em 2025, R$ 26,7 bilhões em 2026 e R$ 29,1 bilhões em 2027, os reajustes variam conforme a categoria e seguem acordos firmados com diferentes segmentos do funcionalismo no ano passado.

Para as categorias que não firmaram acordo ou não participaram de negociações, o texto prevê aumento linear de 9% em 2025 e 9% em 2026. Devido ao atraso na aprovação do Orçamento deste ano, o reajuste começou a ser pago em maio, com efeitos retroativos a janeiro.

Cargos comissionados e funções de confiança

Os cargos de livre nomeação, como comissionados e funções de confiança, terão reajustes que variam de 9% (níveis mais baixos) a 69% (níveis mais altos) até 2026. Delegados em fim de carreira dos ex-territórios, por exemplo, terão aumento de 24% em dois anos.

Criação de novos cargos

A lei também cria dois novos cargos técnico-administrativos na área da educação:

Analista em Educação (nível superior): 6.060 vagas

(nível superior): Técnico em Educação (nível intermediário): 4.040 vagas

Além disso, foram criadas novas carreiras, como:

Desenvolvimento Socioeconômico

Desenvolvimento das Políticas de Justiça e Defesa

Fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários

Reforma administrativa

Durante a votação na Câmara, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu deixar parte da reestruturação de carreiras para ser debatida no âmbito da reforma administrativa.

Foram aprovadas apenas as reestruturações previstas no texto original do projeto. As sugestões adicionadas durante a tramitação ficaram para ser discutidas por um grupo de trabalho, formado por representantes de todos os partidos, com prazo de 45 dias para apresentar propostas.

Os principais temas que esse grupo vai debater são:

Progressão funcional

Enquadramentos

Alterações de nomenclatura de cargos

Concessões de novos reajustes

Criação de carreiras não previstas no texto original

