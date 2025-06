Lula viaja à França nesta semana para reunião com Macron e evento da ONU Brasileiro deve ficar no país europeu por seis dias; Lula receberá título de doutor honoris causa na Universidade de Paris 8 Brasília|Do R7, em Brasília 02/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 02h00 ) twitter

Lula e Macron encontraram-se na Assembleia da ONU, em Nova York, em setembro do ano passado Ricardo Stuckert/Presidência da República - 29.9.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para a França nesta semana. O petista deve ficar no país europeu de quarta-feira (4) a segunda-feira (9), com previsão de encontro privado com o presidente da França, Emmanuel Macron.

Segundo o governo brasileiro, o primeiro compromisso de Lula será em Paris, com cerimônia oficial de chegada ao Pátio de Honra da Esplanada dos Inválidos, na área norte do edifício Hotel des Invalides — local que é palco de cerimônias militares francesas e frequentemente utilizado para desfiles e outros eventos.

Depois, Lula se reúne com Macron no Palácio do Eliseu, sede do governo francês. Os dois presidentes também participarão de uma cerimônia para assinar acordos bilaterais (em especial nas áreas de energia, saúde, educação, ciência e tecnologia e segurança) e fazer declarações à imprensa.

Segundo o embaixador Flávio Goldman, diretor do Departamento de Europa do Ministério das Relações Exteriores, “a visita acontece num momento muito positivo do relacionamento bilateral, com aproximação em diversas áreas”.

“Durante sua passagem pela França, Lula terá vários encontros com Emmanuel Macron, nos quais ele discutirá aspectos relevantes do relacionamento bilateral e temas da agenda internacional de importância dos dois países, como a necessidade de reforma da governança global, a defesa do multilateralismo, o combate ao extremismo e a preparação para a COP30”, pontuou.

O presidente brasileiro vai receber duas homenagens durante a viagem. Lula vai ganhar o título de doutor honoris causa na Universidade de Paris 8 e ser homenageado em sessão oficial da Academia Francesa.

Evento da ONU e fórum econômico

Na França, Lula vai participar da UNOC3 (3ª Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano), que ocorre em Nice — o brasileiro deve participar do evento em 9 de junho. A UNOC é o principal fórum internacional que discute a conservação e o uso sustentável dos oceanos.

Lula deve integrar um painel com Macron e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. O foco da roda de discussões é debater formas de acelerar as ações de defesa dos oceanos.

Pelas redes sociais, Marina Silva afirmou que o Brasil chega à UNOC com “propostas ambiciosas e integradas para proteger a vida marinha e garantir um futuro sustentável para o nosso litoral”.

Segundo a ministra, o país vai apresentar, ao menos, três compromissos. “Soluções baseadas na natureza e na resiliência climática; novas unidades de conservação com foco em sociobiodiversidade; e implantação do planejamento espacial marinho em toda a nossa costa”, destacou.

Além disso, Lula deve ir a uma sessão do Fórum Econômico Brasil-França. De acordo com o governo brasileiro, o encontro vai reunir autoridades e líderes empresariais de ambos os países para discutir temas como transição energética, inovação, infraestrutura e oportunidades de negócios e investimentos.

Visita à Interpol e à base naval de Toulon

Também há expectativa de que Lula visite a principal base naval francesa, em Toulon, ao lado de Macron.

O presidente brasileiro também deve ir à sede da Interpol, em Lyon. A organização internacional de combate ao crime é comandada pela primeira vez na história por um brasileiro. O delegado Valdecy Urquiza chefia a entidade desde o fim do ano passado.

