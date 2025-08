Lula sugere que Trump experimente PIX: ‘Coisa moderna’ Declaração foi dada na 5ª Reunião Plenária do Conselhão nesta terça no Itamaraty Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h52 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Lula sugeriu que Trump experimente o sistema de pagamentos PIX.

A declaração foi feita durante a 5ª Reunião Plenária do Conselho no Itamaraty.

O presidente classificou as críticas ao PIX como descabidas e ressaltou sua importância.

O encontro também envolveu a posse da nova composição do Conselh-o e debates sobre desenvolvimento sustentável. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula comentou as críticas recebidas por Donald Trump Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu que Donald Trump experimentasse o PIX ao comentar as críticas recebidas do norte-americano à tecnologia brasileira. A declaração foi dada em discurso nesta terça-feira (5) na 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão.

“As alegações sobre o Pix, a regulamentação das plataformas digitais e o desmatamento são descabidas. O PIX é um patrimônio nacional e referência internacional de infraestrutura pública digital. Aqui eu gostaria que o presidente Trump fizesse uma experiência com o PIX nos Estados Unidos”, sugeriu.

Em julho, o Escritório do Representante Comercial dos EUA abriu uma investigação sobre práticas comerciais desleais, que cita o PIX. Segundo o país, há vantagens indevidas concedidas pelo governo brasileiro a serviços próprios de pagamento eletrônico, o que prejudicaria a competitividade de empresas americanas do setor.

Lula sugeriu para um dos membros do Conselhão levar o pix para Trump, para o presidente norte-americano “pagar uma conta”. “Ele ia ver que é uma coisa moderna. E qual é a preocupação deles? Porque se o PIX tomar conta do mundo os cartões de crédito irão desaparecer. É isso que está por detrás dessa loucura contra o Brasil”, afirmou.

Conselhão

A reunião ocorreu no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O Conselhão é composto por representantes da sociedade civil e é responsável pelo assessoramento do presidente da República na formulação de políticas públicas e diretrizes de governo.

O encontro contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, além de outros ministros de Lula.

Pela manhã, o governo apresentou resultados dos trabalhos dos conselheiros e foram assinados decretos, sanções e acordos de cooperação de propostas geradas no Conselhão.

Também nesta terça-feira (5), a cerimônia contou com a posse da nova composição do colegiado, que será responsável por assessorar o presidente da República em questões de interesse nacional nos próximos dois anos.

Debates e mesas temáticas

Durante a tarde, o Conselhão realiza uma série de painéis e mesas temáticas que reunirão autoridades e conselheiros para debater caminhos para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do país.

Os painéis serão ministrados por figuras como a primeira-dama Janja, pelos ministros Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação da Presidência), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Anielle Franco (Igualdade Racial), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Macaé Evaristo (Direitos Humanos e da Cidadania), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovações), pela presidenta da Petrobras, Magda Chambriard, pelo embaixador Corrêa do Lago, entre outras autoridades.

