Mais Médicos abre três mil vagas para reduzir tempo de espera no SUS Distribuição das vagas considerou regiões com menor proporção de profissionais por habitante, conforme Demografia Médica 2025 Brasília|Do R7, em Brasília 02/05/2025 - 22h27 (Atualizado em 02/05/2025 - 22h38 )

Programa aumentou o número de médicos nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas Rafael Atuchi / MS

O Ministério da Saúde lança nesta sexta-feira (2) um novo edital do Programa Mais Médicos para ampliar o acesso à atenção primária no SUS (Sistema Único de Saúde).

São 3.174 vagas, das quais 3.066 serão distribuídas entre 1.620 municípios e 108 destinadas a 26 DSEIs (Distritos Sanitários Especiais Indígenas)

Os médicos interessados em se inscrever no programa têm de segunda-feira (5) até o dia 8 de maio.

“Existe uma importante conexão entre o Mais Médicos, o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, e o nosso esforço contínuo em acelerar o atendimento especializado no SUS, que é uma das principais preocupações da nossa gestão. A atuação integrada desses profissionais, pelo prontuário eletrônico e os fluxos que vão reduzir o tempo de espera do paciente, vai facilitar o acesso à média e alta complexidade para todos os cidadãos”, destaca o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Os profissionais do programa integram as equipes de Saúde da Família, que oferecem atendimento e acompanhamento mais próximos da população. Quando necessário, encaminham os pacientes para consultas com especialistas. As informações são registradas no Prontuário Eletrônico (e-SUS APS), o que permite a integração dos dados do paciente entre a atenção primária e a especializada, incluindo consultas e exames.

Edital

O novo edital considerou o atual cenário de distribuição de profissionais no país, segundo Demografia Médica 2025. Lançado na última quarta-feira (30), o estudo aponta a proporção de médicos por habitante nas diferentes regiões do país. Segundo o Ministério da Saúde, a prioridade do Mais Médicos é atender as regiões de maior vulnerabilidade social e com menor número de profissionais. “As vagas do edital contemplam, em sua maioria, regiões vulneráveis de municípios de pequeno porte (75,1%), médio porte (11,1%) e grande porte (13,8%)”, afirma a pasta em nota.

Oportunidades

As oportunidades estão distribuídas entre três perfis:

• Médicos formados no Brasil com registro no CRM;

• Médicos brasileiros formados no exterior; e

• Médicos estrangeiros habilitados.

Para os dois últimos perfis, é obrigatória a aprovação no MAAv (Módulo de Acolhimento e Avaliação), um treinamento específico para atuação em situações de urgência, emergência e no enfrentamento de doenças prevalentes nas regiões de trabalho.

O Programa Mais Médicos conta atualmente com cerca de 24,9 mil profissionais atuando em 4,2 mil municípios — o que representa 77% do território nacional.

Em dezembro de 2024, o programa registrou o maior número de médicos em atividade nos DSEIs (Distritos Sanitários Especiais Indígenas), com 601 profissionais atuando nessas regiões.

Cadastro Reserva

Em março deste ano, o Ministério da Saúde lançou um novo chamamento público para adesão e renovação de vagas por parte dos municípios e do Distrito Federal no programa, com a possibilidade de cadastro reserva.

Ao todo, 2.450 municípios e 8 DSEIs que já haviam preenchido vagas por meio de editais anteriores puderam ingressar no cadastro reserva.

