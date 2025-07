Entenda acordo de reparação a pescadores e agricultores atingidos pela barragem do Fundão Primeira transferência foi feita na última quinta-feira. População de 49 municípios de MG e ES será contemplada Brasília|Do R7, em Brasília 14/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/07/2025 - 02h00 ) twitter

Transferência foi anunciada por Lula nessa sexta-feira, no Espírito Santo Ricardo Stuckert/PR - 11.07.2025

O governo federal deu início aos pagamentos a pescadores artesanais e agricultores familiares atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG). A tragédia ambiental ocorreu em 2015 e matou 19 pessoas.

As transferências vão contemplar aproximadamente 22 mil pescadores e 13,5 mil agricultores em 49 municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais, listados no Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce (veja relação completa abaixo).

O benefício começou a ser pago na última quinta (10) e será transferido por quatro anos, com investimento total de R$ 3,7 bilhões.

Por 36 meses, o valor será de um salário mínimo e meio por mês. Depois, por mais 12 meses, será de um salário mínimo mensal. Os pagamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal.

O anúncio oficial da iniciativa, nomeada PTR ( Programa de Transferência de Renda), foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira (11), em Linhares (ES).

O programa inclui também o Propesca (Plano de Reestruturação da Gestão da Pesca e Aquicultura), voltado ao Espírito Santo.

Essa parte é composta de uma reparação coletiva aos setores pesqueiro e aquícola da região atingida. Serão R$ 2,44 bilhões ao longo de 20 anos — R$ 1,5 bilhão da União, R$ 489,47 milhões do governo de Minas Gerais e R$ 450 milhões do governo do Espírito Santo.

Rompimento

O rompimento da barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015, foi o maior desastre ambiental do país. A tragédia matou 19 pessoas e atingiu, direta ou indiretamente, 49 municípios.

A estrutura era da Samarco, uma joint venture (espécie de associação entre empresas) da multinacional anglo-australiana BHP com a Vale.

A Samarco está em recuperação judicial. Além de provocar as mortes, o desastre despejou aproximadamente 40 milhões de m³ (40 bilhões de litros) de lama em comunidades, no rio Doce e no Oceano Atlântico, no estado do Espírito Santo, a 650 km de distância do local do rompimento.

Municípios contemplados

Minas Gerais

Aimorés Alpercata Barra Longa Belo Oriente Bom Jesus do Galho Bugre Caratinga Conselheiro Pena Coronel Fabriciano Córrego Novo Dionísio Fernandes Tourinho Galiléia Governador Valadares Iapu Ipaba Ipatinga Itueta Mariana Marliéria Naque Ouro Preto Periquito Pingo D’Água Ponte Nova Raul Soares Resplendor Rio Casca Rio Doce Santa Cruz do Escalvado Santana do Paraíso São Domingo do Prata São José do Goiabal São Pedro dos Ferros Sem Peixe Sobrália Timóteo Tumiritinga

Espírito Santo

Anchieta Aracruz Baixo Guandu Colatina Conceição da Barra Fundão Linhares Marilândia São Mateus Serra Sooretama

